1 milyon 720 bin kişi TEKNOFEST’i gezdi

TEKNOFEST İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivale katılım bu yıl rekor kırarak 1 milyon 720 bin kişi oldu.

TEKNOFEST kapsamında yabancı ve yerli girişimcilerin buluştuğu “Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi” ile “Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı” da düzenlendi. Bu yıl ikinci kez düzenlenen TEKNOFEST’e gelen ziyaretçiler Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracı’nı, uçan araba Cezeri’yi ve TUSAŞ tarafından üretilen TF-X Milli Muharip Uçağı’nın prototipini ilk kez yakından görme fırsatını yakaladı.

Nefesleri kesti

Festivale nefes kesen gösteri uçuşları da damgasını vurdu. Altı gün boyunca devam eden etkinlikte, her gün Solo Türk’ün başlattığı gösteri uçuşları da ilklere sahne oldu. Ziyaretçiler Rus uçaklarının gösteri uçuşlarını da izledi.