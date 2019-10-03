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    HaberlerEkonomi 1 milyon $ yatırdı robot dilini çözdü
    03.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    1 milyon $ yatırdı robot dilini çözdü

    Tezmaksan, fabrikaları daha akıllı hale getirmek için tasarlayıp geliştirdiği Cubebox ve yeni programı ROBOCAM’ı tanıttı.

    1 milyon $ yatırdı robot dilini çözdü

    Robot Yatırımları Zirvesi’nde ilk defa görücüye çıkan Cubebox, fabrikaların 24 saat operatörsüz çalışmasına olanak tanırken, 2.5 eksen CAD CAM (ROBOCAM) ise robotlu makinelerin kontrolünü sağlıyor. Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli ürünler Cubebox, ROBOCAM ve diğer otomasyon sistemleri için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.

    Aydoğdu’nun verdiği bilgiye göre, özellikle gece vardiyalarında üretici şirketlere yüzde 50 verimlilik artışı sağlayan Cubebox, tüm CNC tezgahlarla uyumlu. Şirketlere özel robot sistemlerinden yüzde 20 daha uygun fiyata gelen Cubebox, sadece bir günde kurulup devreye alınabiliyor. Tezmaksan’ın tanıttığı yazılım ROBOCAM ise Cubebox için üretildiği halde diğer robotlu makinelerde de kullanılabiliyor. ROBOCAM ile robot programlama bilgisine gerek kalmazken, ürün çizimleri yüklendiğinde ROBOCAM bunu robotun anlayacağı dile çeviriyor.

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