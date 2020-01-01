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    HaberlerEkonomi Haberleri 1 Ocak 2020 Altın fiyatları - Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar?
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    01.01.2020 - 09:31 |

    1 Ocak 2020 Altın fiyatları - Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    Yeni yılın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı merakla araştırılıyor. Ekonomi haberlerini yakından takip edenler, altın fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Peki 1 Ocak 2019 Çarşamba günü altın fiyatları ne kadar?

    1 Ocak 2020 Altın fiyatları - Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

    2020 Yılının ilk ayında altın fiyatlarının durumu nasıl? Güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, öncelikle internet üzerinden araştırma yapıyor. Ardından altın satın almak veya altın bozdurma işlemini tamamlamak için harekete geçiyor. Peki bugün gram altın fiyatı ne kadar? Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 1 Ocak 2020 Çarşamba günü altın fiyatları güncel durum...

    1 OCAK 2020 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 290,02 TL / Satış 290,14 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 465,21 TL / Satış 475,74 TL

    1 Ocak 2020 Altın fiyatları - Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar

    Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
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