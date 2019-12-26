1 trilyon dolarlık lojistik planı hazır

Planı tanıtan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Özellikle İpek Yolu olmak üzere tüm koridorlardaki yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini amaçlıyoruz” dedi.



Lojistik Master Planı’nın tanıtım toplantısında konuşan Turhan, Türkiye’nin bölgesinde lojistik üs olmasını hedeflediklerini belirterek, “İhracat odaklı lojistik altyapısını, uzun vadede yaklaşık 1 trilyon dolar ihracatı destekleyecek altyapıyı kurmamız gerekiyor. Özellikle İpek Yolu olmak üzere tüm koridorlardaki yük talebinin Türkiye üzerinden geçmesini amaçlıyoruz” dedi.



Demiryolu yüzde 1



Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesi ile ürünlerinin daha hızlı ihracat pazarlarına ulaşmasını, buna bağlı olarak okyanus ve denizlerde pazar üstünlüğünü hedeflediğini anlatan Turhan, “2027’ye kadar Çin’in bu projeye 1 trilyon 300 milyar dolar yatırım yapması öngörülüyor. Bu yatırımın önemli kısmını kapsayabilecek konumdayız” diye konuştu.



Turhan, uzun vadede Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarıyla Türkiye üzerinden demiryoluyla taşınan transit yükü 20 milyon tona çıkarmayı hedefledikleri, planda önceliği demiryollarının aldığını ifade etti.



Turhan, “Türkiye Lojistik Master Planı hedeflerine ulaşılabilmesi için ulaşım altyapısına uzun vadede 110 milyar dolar yatırım yapmayı planladık” dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, “Avrupa, ön Asya ve Afrika pazarlarının üretim ve teknoloji üssü olmamızın önünde engel bulunmuyor. Lojistik alanında atacağımız her adım, bizi bunun gibi hedeflere çok daha hızlı ulaştıracak” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Türkiye’nin sürdürülebilir ihracat büyümesi için lojistik sektörü ve altyapısının gelişmesinin önem taşıdığına dikkat çekerek, “Maalesef demiryolu, dış ticaretimiz içinde yüzde 1 oranıyla çok düşük seviyede. Karayolu taşımacılığına fazlaca bağlı olduğumuz ihracat rotaları dönem dönem dış ticaretimizi zora sokuyor” dedi.