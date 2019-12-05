10.4 milyarlÄ±k yatÄ±rÄ±m 23 bin kiÅŸiye iÅŸ olacak

Buna gÃ¶re, ekimde 637 yatÄ±rÄ±m teÅŸvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 10 milyar 419 milyon 58 bin 109 lira olarak hesaplandÄ±. Bu yatÄ±rÄ±mlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesiyle 23 bin 14 kiÅŸinin istihdam edilmesi planlanÄ±yor.

Stratejik tesisler

TR Borâ€™un BalÄ±kesirâ€™de temelini attÄ±ÄŸÄ± bor karbÃ¼r yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n teÅŸvik belgesi, ekim listesinde yayÄ±mlandÄ±. Bu yatÄ±rÄ±m yÃ¼zde 100 yerli sermaye ile 548 milyon liraya mal olacak ve burada 200 kiÅŸi istihdam edilecek.

UluslararasÄ± lojistik ÅŸirketi DHL de 481 milyon liralÄ±k komple yeni yatÄ±rÄ±mÄ±yla listede yer aldÄ±. 200 kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± bu yatÄ±rÄ±mÄ±n, Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™nda kurulacak lojistik merkezini konu aldÄ±ÄŸÄ± daha Ã¶nce basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

AbdioÄŸullarÄ± Plastikâ€™in Adanaâ€™daki mevcut tesislerindeki 635 milyon liralÄ±k tevsi yatÄ±rÄ±mÄ±, ekim teÅŸvikleri arasÄ±nda dikkat Ã§ekti. Ambalaj Ã¼retimi yapan tesiste 400 kiÅŸilik istihdam planlanÄ±yor.

Akmercan, MuÄŸlaâ€™da doÄŸalgaz daÄŸÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in 320 milyon liralÄ±k yatÄ±rÄ±mÄ±na teÅŸvik aldÄ± ve 50 kiÅŸinin istihdamÄ±nÄ± taahhÃ¼t etti. Tuzla Tankercilik 16 bin DWTâ€™luk kimyasal tankerinin inÅŸasÄ± iÃ§in 234 milyon liralÄ±k teÅŸvik aldÄ±. Ares Elektrik Ãœretimâ€™e Vanâ€™da kuracaÄŸÄ± ve 242 milyon liraya mal olacak rÃ¼zgar santralÄ± iÃ§in teÅŸvik verildi. GÃ¼nÃ¶z Tekstil, Malatyaâ€™da 219 milyon liraya kurup 100 kiÅŸiyi istihdam edeceÄŸi komple yeni yatÄ±rÄ±mÄ±nda pamuk ipliÄŸi Ã¼retecek.

5.5 milyarlÄ±k tesis tamam

Bu dÃ¶nemde yatÄ±rÄ±m teÅŸvik belgesi tamamlama vizesi alan firmalarÄ±n sabit yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 5 milyar 524 milyon 92 bin 493 lira, bu firmalarda istihdam edilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± 11 bin 378 olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Ã–te yandan, sabit yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 2 milyar 55 milyon 120 bin 486 lira olan ve 1549 kiÅŸinin istihdam edilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len 33 yatÄ±rÄ±m teÅŸvik belgesi iptal edildi.

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