10 ayda devleşti global atağa kalktı

Türkiye’nin ‘milli madeni’ bordan geliştirilen çamaşır deterjanı ‘BORON’ için devam eden Ar-Ge çalışmaları ve tüketici talepleri sonucunda yeni ürünler hayata geçirildi. İlk ürünüyle temizlik pazarına ocak ayında hızlı bir giriş yapan BORON, geçen 10 aylık sürede pazarda önemli bir konuma yükseldi. BORON artık piyasada renkli ve beyaz çamaşırlar için sıvı ve toz olmak üzere 4 farklı çeşitle yer alıyor. Ürünlerin tanıtım toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “BORON, yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8’lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de büyüklüğü 10 milyar liraya ulaşan temizlik ürünleri pazarının büyük kısmını çamaşır ve bulaşık temizlik ürünlerinin oluşturduğunu belirten Dönmez, sektörün hızlı büyümesine devam ettiğini dile getirdi. Üretiminden dağıtımına kadar ‘yerli ve milli’ bir ürün olan BORON’un sektörde önemli bir dönüşüm başlattığına da dikkat çeken Bakan Dönmez, pek çok markanın doğal ve bordan geliştirilmiş ürün geliştirmeye başladığını söyledi.



% 25 kapasite artışı



Bakan Dönmez, “Sektördeki boşluğun doldurulmasında çok önemli bir adım attık. Siz yine de taklitlerinden sakınınız” dedi. Bakan Dönmez, BORON’un piyasadaki pazar payını daha da artırmak için geniş bir dağıtım ağı kurulduğunu, Türkiye’de tüm büyük zincir mağazalarda yaklaşık 20 bin satış noktasında yer alma hedefleri bulunduğunu vurguladı. Dönmez, “Bunun büyük bir kısmını da gerçekleştirdik. Bütün hazırlıklarımızı bu hedefe göre yeniden gözden geçiriyoruz. Eskişehir Kırka’daki fabrikamız artan talebe yetişmek için kapasitesini yüzde 20-25 oranında artırarak yıllık yaklaşık 30-35 bin ton arası üretim seviyesine yükseldi” diye konuştu.



Yurt dışı atağı



BORON, yurt dışı ihracat atağı da başlatıldı. Buna göre ilk aşamada ABD, İsviçre, Tunus ve Kosova’ya BORON ihracatı yapılacak. Fatih Dönmez, “İlk sevkiyatı da bugünlerde yapmak üzereyiz. Gerekli izinleri aldılar” dedi.



Yeni ürünler 2020’de



Çamaşır ve bulaşık temizlik ürünlerinde yeni ürünler 2020’de de arka arkaya gelecek. Bakan Dönmez, ürün Ar-Ge süreçlerinin devam ettiğini ifade ederek, “Bulaşık makineleri ve elde yıkama için doğal mineralli bulaşık temizlik ürünü geliştirmek için çalışmalar devam ediyor. Gelecek yılın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşturmuş olacağız. Öte yandan gerek mevcut ürünlerin performanslarının artırılması, gerekse yeni ürün geliştirilmesi için ekiplerimiz sürekli mesaide. Leke çıkarma gücünü de en yüzde 30 seviyesinde artırmış olduk” diye konuştu.









Yüzde 8’lİk pay



Balıkesir Bandırma’da geçtiğimiz haftalarda temeli atılan bor karbür tesisiyle dünyadaki toplam bor karbür üretimin yüzde 8’lik diliminin Türkiye’de üretileceğini hatırlatan Dönmez, “Ferrobor ve bor nitrürün ülkemizde üretilmesi amacıyla ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede aksiyon alarak borda katma değerli uç ürünlerin ülkemizde üretilmeye devam etmesi için adımlarımız arka arkaya gelmeye devam edecek” dedi.



Notlar



Yeni ürünlerle birlikte BORON renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere 4 çeşit ürün olarak piyasada yerini aldı.



Bakan Fatih Dönmez toplantı sonrası eşi Zeynep Dönmez ile yaptığı market alışverişinde BORON’un yeni ürünlerini inceledi, yeni ürünleri ilk satın alanlardan oldu.



PTT, ürünlerin tanıtımı anısına hatıra pulu basarak, toplantıya katılanlara hediye etti.



BORON, Türkiye genelinde tek fiyattan satılıyor.



‘BORON’dan önce ve sonra’



Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, Boron’un ilk tanıtım toplantısının 25 Ocak tarihinde yapıldığını hatırlatırken, yıl sonu hedefleri arasında olan yurt dışı satışlar ve yurt içi dağıtım kanallarının en yüksek seviyeye getirilmesi konusunda büyük başarıya ulaştıklarını söyledi. Temizlik pazarında Türkiye’de önemli bir alternatif oluşturduklarını anlatan Keleşer, “Türkiye’de çamaşırda temizliğin tarihi BORON’dan önce ve BORON’dan sonra diye yazılacak. Herkesin kendisini buna göre konumlandırdığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.