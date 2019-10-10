10 Ekim altın fiyatları bugün | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 461,00 lira, Cumhuriyet altını 1.887,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,85 yükselişle 283,40 liradan işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatında son durum nedir?

GRAM ALTIN NE KADAR?

10 Ekim gram altın fiyatı alışta 283,84 TL; satışta 283,89 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

10 Ekim çeyrek altın fiyatı alışta 454,17 TL; satışta 464,45 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

10 Ekim Cumhuriyet altın fiyatı alışta 1.880 TL; satışta 1.906 TL'den işlem görüyor.

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