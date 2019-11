10 milyon jean sattı, yurtdışında atağa kalktı...

Jean ve hazır giyim markası Mavi, yeni global strateji belirledi. Yılda 10 milyon jeans satan Mavi’nin, ‘All Blue’ adlı yeni stratejisi ve koleksiyonunun sözcüsü ise oyuncu ve model Serenay Sarıkaya oldu. Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, 35 ülkede 5.500 nokta ve 433 mağazaya ulaştıklarını belirterek, “2018 yılını 2.4 milyar TL’lik konsolide gelirle tamamladık. Bu yılın ilk yarısında ise konsolide gelirlerimiz yüzde 26 artışla 1 milyar 340 milyon TL’ye ulaştı. İkinci çeyrekte net kârımız ise yüzde 9 büyümeyle 30 milyon TL oldu. Yüzde 24 artışla 104 milyon TL FAVÖK elde ettik. FAVÖK marjımız ise yüzde 15 olarak gerçekleşti” dedi.

Her yıl % 25 büyüme

Yavuz, her yıl ortalama yüzde 25’e ulaşan büyüme trendine girdiklerini de dile getirerek, “5.5 milyon aktif müşterimiz var. Mağazalarda yapılan alışverişin yüzde 85’i kartlı alışveriş. Müşterilerimizin yüzde 46’sı kadın, yüzde 54’ü erkek. Yüzde 65’i 35 yaş altı. Yılda 1 milyon net müşteri kazanma hedefimiz var. 2019’da 15 yeni mağaza açacağız. 153 bin metrekarelik perakende mağaza alanımız bulunuyor” diye konuştu.

Türkiye’de yüzde 15-30 oranında büyüdüklerini ve gelecek 3 yılda da büyümeye devam edeceklerini kaydeden Cüneyt Yavuz, “İnişli çıkışlı ekonomik ortamında dahi Türkiye bizim içim önemini yitirmedi. Yurtdışında kurlardan dolayı kar marjı daha iyi oldu. ABD’de, Almanya’da tempolu büyüme ve satış dönemi bizi bekliyor. 2018’de 10 milyon jean satışı yaptık. Bunu 2019’da aşmayı hedefliyoruz. ABD, Almanya, Kanada, Rusya gibi büyük jean pazarlarında satışlarımız iyi durumda. Buralarda istediğimiz yere oturduk. 8 net mağaza açılışı ve 9 mağaza genişlemesiyle globaldeki mağaza sayımızı 433’e taşıdık” diye konuştu. Yavuz, mavi.com ve tüm online pazaryerleri sayesinde dijital taraftaki satış oranlarının da yüzde 12’ye yaklaştığını aktararak, e-ticaret kanalında gelirlerini globalde yüzde 112 oranında artırdıklarını da kaydetti.

İnovatif ürünler

Müşterilerini her zaman en kaliteli ve en yenilikçi ürünlerle buluşturmaya devam ettiklerini de dile getiren Yavuz, son teknolojinin kullanıldığı Mavi Black Pro ve Serenay X Mavi Icon gibi özel koleksiyonların Mavi’ye hem yeni hem de genç müşteriler kazandırmada çok etkili olduğunu vurguladı.

‘All Blue’yla doğaya saygı

Mavi’nin All Blue stratejisini ‘kaliteyle sürdürülebilir büyüme’ oluşturuyor. İnsan, inovasyon, dinamizm ve doğadan güç alan değerleriyle markasını geleceğe taşıyor. Bu strateji doğaya saygılı yeni All Blue Koleksiyonu’na hayat veriyor.

Mavi’nin bugüne kadarki en sürdürülebilir koleksiyonu olan All Blue, doğaya saygılı ürünleriyle denimin gerçek, filtresiz halini oluşturuyor. Koleksiyondaki denimler inovatif tekniklerle daha az su ve enerji harcanarak ve işlem görmeden üretiliyor. Üretim süreci suya saygıdan başlıyor ve su en sonunda en temiz haline geri dönüştürülüyor.

Koleksiyondaki her jean % 100 vegan ve hiçbir hayvansal malzeme kullanılmıyor. Jean’lerin kumaşları geri dönüştürülmüş pamuk, organik pamuk ve yeniden hayat bulmuş malzemeler içeriyor. All Blue, İstanbul ile birlike New York, Berlin ve Vancouver’da tanıtılıyor. Stratejinin sözcüsü ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya oldu.

‘Türk üreticilerle çalışıyoruz’

Cüneyt Yavuz, Türkiye’nin denim kumaşı ve blue jean üretiminde Ar-Ge yatırımları, inovasyon ve teknoloji geliştirme konusunda dünyada rakipsiz konuma yükseldiğini de vurgulayarak, şirketlerinin jean üretimini yüzde yüz Türk üreticilerle gerçekleştirdiğini ve üretimi Çerkezköy’den Bartın’a, Kayseri’ye kadar tüm Türkiye’ye yaydıklarını aktardı.