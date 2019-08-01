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    HaberlerEkonomi100 bin evi ısıtacak işbirliği
    01.08.2019 - 08:35| EKONOMİ SERVİSİ

    100 bin evi ısıtacak işbirliği

    İtalyan Ferroli, Türkiye pazarı için Bestherm İklimlendirme ile el sıkıştı. İşbirliği ile Bestherm, ilk etapta Ferroli için Türkiye’de 100 bin akıllı kombi üretecek. İtalyan-Türk ortaklğı 100 bin evi ısıtacak.

    100 bin evi ısıtacak işbirliği

    Avrupa ve Asya’da 14 ülkede faaliyet gösteren ve dünyada 100’ün üzerinde ülkede ürünleri satılan Ferroli Group, Bestherm İklimlendirme ile yaptığı işbirliği doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’de 10 milyon euro yatırım yaparak, 350 kişiye direkt, 1000’den fazla kişiye ise dolaylı istihdam sağlayacak. Bestherm İklimlendirme, Ferroli markasının Türkiye’de üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini bütüncül bir yapıyla hayata geçirerek, iklimlendirme sektöründeki payını ilk 5 yılda yüzde 10’a çıkartmayı amaçlıyor.

    Lisans anlaşması

    Ferroli Group, Türkiye pazarı için Besler ailesinin üretim ve satış şirketlerinden biri olan Bestherm iklimlendirme ile marka lisans anlaşması imzaladı. İmza törenine, Ferroli S.p.A İhracat Direktörü Marco Ippoliti, Bestherm İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besler ve Bestherm İklimlendirme Genel Müdür Yardımcısı Erol Porsemay katıldı.

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