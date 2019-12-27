100 bin Türk işçisine yurtdışında iş hedefi

Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından, sektörün uluslararası başarısını kutlamak üzere Ankara’da düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı. 53 Türk müteahhitlik firmasının listede yer aldığı son üç yılın ödülleri verildi.



Maliyetler düşmeli



Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, törendeki konuşmasında gençlerin istihdamı açısından yurtdışında üstlenecekleri projelerde daha çok Türk işçisi istihdam etmeye kararlı olduklarını vurguladı. Yenigün, şöyle devam etti: “İşçi-işveren uyuşmazlıklarının çözümü sürecinde firmalarımızın maruz kaldıkları haksızlıkları giderecek mevzuat değişikliği ve maliyetleri düşürücü bazı tedbirlerin alınması ile 100 bin Türk işgücü istihdamını hedefliyoruz. İnşaat ve yatırım faaliyetleri için de Orta Vadeli Programa ihtiyaç duyuyoruz. Yatırım ve ödenek programı yapılması, projelerin önceliklendirilmesi, ödeneklerin netleştirilmesi yerinde olur.”

400 milyar dolara doğru

Yurtdışı ziyareti nedeniyle törene katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gönderdiği mesajda, Türkiye’nin marka değerini yükselten sektöre her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Fuat Oktay da törende yaptığı konuşmada, özellikle havalimanı, liman, yol, gayrimenkul yönetimi ve kamu-özel ortaklığı gibi alanlarda sahip oldukları prestij ile Türk müteahhitlerinin ülkenin gücüne güç kattığını anlattı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise 126 farklı ülkede çalışan Türk müteahhitlerinin kasım sonu itibariyle üstlendiği projelerinin sayısının 10 bine yaklaştığını, toplam tutarın 394.8 milyar dolara ulaştığını söyledi.



Pazar payını katlayacak



TMB Başkanı Mithat Yenigün, küresel inşaat pazarından alınan yüzde 4,6’lık payı, daha çok sayıda firma ile orta vadede yüzde 7’ler seviyesine çıkarmak olduğunu kaydetti. Türk müteahhitlerinin yıllık 30 milyar dolar seviyesinde proje üstlendiğini kaydeden Yenigün, “Bu rakam küresel olayların etkisiyle, son dönemde geriledi. Bu yıl, 20 milyar dolar seviyesini korumak için çaba harcadık. Özellikle Ortadoğu’da ülkemiz aleyhine oluşturulan algı neticesinde 3 milyar dolar kadar iş kaybına uğradık” dedi. Yenigün, Türkiye ile Libya arasında başlatılan olumlu diyalogdan memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.