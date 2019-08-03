100 milyar $ 7 ayda aşıldı

İhracat, geçen ay, genel ticaret sistemine göre yüzde 8.32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar, özel ticaret sistemine göre yüzde 8.5 artışla 15 milyar 238 milyon dolar oldu. Bu rakamlar, tüm temmuzların rekoruna işaret ederken yılın ilk 7 ayında ise yüzde 3.7 artan ihracat 104.2 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.8 oldu. Son 12 aylık ihracatta 180 milyar dolar ile Yeni Ekonomi Programı 2019 hedefine daha da yaklaşıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini, ‘TİM Ege Meclisi’ni düzenlediği İzmir’de açıkladı. Bakan Ruhsar Pekcan, temmuz ayında ihracatın yüzde 8.32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 7.98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Zor koşullara rağmen

Bakan Pekcan, uzunca bir süredir küresel ekonomik büyümede yavaşlamadan, Türkiye’nin en büyük pazarı olan Euro bölgesindeki büyümenin yavaşlamasından bahsedildiğini hatırlatarak, IMF’nin küresel büyüme tahminini, nisan ayındaki tahmine göre 0.1 puan düşürdüğünü ve yüzde 3.2 olarak açıkladığını söyledi. Euro bölgesi tahmininin ise yüzde 1.3’te kaldığını dile getiren Pekcan, şöyle devam etti:

“Büyümeye yönelik küresel konjonktürdeki tüm bu olumsuz gelişmelere bir de küresel ticaret savaşları ve artan korumacılığı eklediğimizde Türk ihracatı için en zor dönemlerden birinden geçtiğimizi söyleyebilirim. İhracatımız bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır ve yeni rekorları kırmaya da devam edecektir.”

Yüksek teknoloji

Bakan Pekcan, temmuz ayında en fazla ihracatın Almanya ve İngiltere’ye yapıldığını belirterek şunları kaydetti: “Euro bölgesine ihracatımız yüzde 8.59 artışla 7 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Avrupa Birliği’nin ihracatımız içindeki payı yüzde 49. Bunların yanında yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmalıyız. Hala yüksek teknoloji ürün ihracatımız yüzde 3-4 bandında. Biz bakanlık olarak buna ilişkin stratejilerimizi geliştiriyor, politikalarımızı oluşturuyoruz.”

Almanya ilk sırada

2018 Temmuz ayı ihracat rakamlarının tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı olduğunu hatırlatan TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl aynı dönemde kırılan ihracat rekorunu bu yıl bir üst noktaya taşıdıklarına dikkat çekti.

Bu yıl Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefin 182 milyar dolar olduğunu belirten Gülle “İhracatımızı Kalkınma Planı 2023 hedefi olan 226.6 milyar dolara taşımak ve geçmek, en kritik önceliğimiz” dedi. Temmuz ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen Gülle, şunları kaydetti:

“Temmuzda ihracatçılarımız ülkemizin bayrağını 223 ülke ve bölgede dalgalandırdı. Bu ülkelerin 135’ine ihracatımız artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10’un, 54 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke ise 1.4 milyar dolar ile Almanya, 1.1 milyar dolar ile İngiltere ve 767 milyon dolar ile Irak oldu.”

Otomotiv sektörü lider

Temmuz ihracatının lider sektörü yüzde 5 artışla 2.9 milyar dolara ulaşan otomotiv oldu. Yüzde 17.7 artışla 1 milyar 734 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü ikinci, yüzde 6.2 artışla 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü üçüncü sırada yer aldı. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 96.2 artışla mücevher, yüzde 26.5 artışla yaş meyve-sebze ve yüzde 23.5 artışla çimento cam seramik toprak ürünleri oldu.

İzmir’den 193 ülkeye ihracat

İzmir’e ilişkin verilere de değinen Gülle, “Pazar çeşitliliği anlamında bakıldığında Türkiye’nin ihracat yaptığı 228 ülke ve bölgenin 193’üne İzmir’den ihracat gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu başarı sayesinde ilimiz 2018 itibariyle 10.2 milyar ihracata ulaşmış durumda” dedi.