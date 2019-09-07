100 milyar dolarlık ziyaret başladı

Dün akşam saatlerinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda, onuruna verilen resepsiyona katılan Ross ve beraberindeki heyet, bu sabah ise Türk ve ABD’li iş dünyasıyla görüşmelere başlayacak.

Ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Ross onuruna İstanbul’da bir yemek vermesi ve iki ülke iş dünyasının bu yemekte yer alması bekleniyor. Yemeğin akabinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu’na katılacak olan Ross, burada hem Türk hem de ABD tarafının hazırladığı yol haritası konusunda incelemelerde bulunacak ve iş dünyasıyla ikili görüşmelere devam edecek.

Pazartesi başkentte

İstanbul temasları sonrasında pazar günü İstanbul’daki tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek olan Ross, pazartesi günü de Ankara’ya giderek bir dizi görüşmelerde bulunacak. Ankara ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmesi beklenen, Bakan Ross’un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye’de kabul edilmesi öngörülüyor.

TTA gündemde

Bakan Ross’un ziyareti, geçen yıl ağustostan sonra iki ülke arasında gerilen ekonomik ilişkilerin tekrar ivmelenmesi açısından kritik önem taşıyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının görüşmelerin ana maddesi olması öngörülürken, ABD tarafının özellikle tarımsal ürünlerin ithalatı, farmakoloji alanındaki uygulamalar, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, veri korumaya ilişkin düzenlemeler ve 5G alanında atılması gereken adımlar nedeniyle Amerikan şirketlerinin yaşadıkları zorluklar gibi konuları gündeme getirmesi bekleniyor.

ABD için Türkiye’de öne çıkan sektörlerin havacılık, enerji, sağlık ve tıbbi cihazlar, kimya ve finans olduğu belirtiliyor. Ayrıca Bakan Ross’un, Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) da dahil olmak üzere bütün somut öneriler üzerinde duracağı öngörülüyor.