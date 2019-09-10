100 milyon TL’lik hisseyi geri alacak

Global Yatırım Holding, 1 Mart 2018’de açıkladığı 150 milyon TL’lik hisse geri alım programını sürdürürken, 100 milyon TL’lik ilave bir program açıkladı. İlk program kapsamında bugüne kadar 116 milyon TL’lik hisse geri alan şirket, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilk programı tamamlayacak ve buna ilave olarak 100 milyon TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımları sürdürecek. GYH, kruvaziyer iş kolundaki fırsatları da değerlendirmeye devam ediyor.

116 milyonluk alım

Şirket, 1 Mart 2018’den bu yana yaklaşık 116 milyon TL’lik alım yaptı. Geri alım programları tamamlandığında geçmiş yıllardaki hisse geri alımları da dâhil edildiğinde yatırımcılara yaklaşık 334 milyon TL getiri sağlanmış olacak.

Holdingin iştiraki Global Ports Holding (GPH), geçen hafta küresel kruvaziyer turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesini imzaladığını da duyurmuştu.