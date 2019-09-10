BİST100.6050EURO6,370,23USD5,770,27ALTIN276,04-0,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi100 milyon TL’lik hisseyi geri alacak
    10.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    100 milyon TL’lik hisseyi geri alacak

    100 milyon TL’lik hisseyi geri alacak

    Global Yatırım Holding, 1 Mart 2018’de açıkladığı 150 milyon TL’lik hisse geri alım programını sürdürürken, 100 milyon TL’lik ilave bir program açıkladı. İlk program kapsamında bugüne kadar 116 milyon TL’lik hisse geri alan şirket, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilk programı tamamlayacak ve buna ilave olarak 100 milyon TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımları sürdürecek. GYH, kruvaziyer iş kolundaki fırsatları da değerlendirmeye devam ediyor.

    116 milyonluk alım

    Şirket, 1 Mart 2018’den bu yana yaklaşık 116 milyon TL’lik alım yaptı. Geri alım programları tamamlandığında geçmiş yıllardaki hisse geri alımları da dâhil edildiğinde yatırımcılara yaklaşık 334 milyon TL getiri sağlanmış olacak.

    Holdingin iştiraki Global Ports Holding (GPH), geçen hafta küresel kruvaziyer turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesini imzaladığını da duyurmuştu.

      Avcılar'da ıslak zeminde kontrolden çıkan araç takla attıAvcılar'da çiçekleri sulama sistemi yüzünden kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden araç sürücüsü takla atarak yolun karşısına geçti. Kaza nedeniyle Avcılar-Ambarlı bağlantı yolu bir süre trafiğe kapandı
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Bekçilik sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Bekçilik parkur bilgileri

      Bekçilik sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Bekçilik parkur bilgileri

      Kayseri'de DEAŞ operasyonu! Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı

      Kayseri'de DEAŞ operasyonu! Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı

      Moldova-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? (Milli maç hangi kanalda?)

      Moldova-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? (Milli maç hangi kanalda?)

      Yolu kapatıp yaptılar! Sosyal medyadan bu mesajı paylaştılar

      Yolu kapatıp yaptılar! Sosyal medyadan bu mesajı paylaştılar

      Sıradaki Haber