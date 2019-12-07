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    HaberlerEkonomi Haberleri 12 aya yayılan tatil turizme moral oldu
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    07.12.2019 - 07:50 | | DUYGU ERDOĞAN

    12 aya yayılan tatil turizme moral oldu

    TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, ara tatillerle birlikte Türkiye’de turizmin 12 aya yayılarak, Avrupa standardına oturduğunu vurguladı. Bağlıkaya, turizmi hareketlendirmeye devam edeceklerini söyledi

    12 aya yayılan tatil turizme moral oldu

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) 24. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Firuz Bağlıkaya, yeni görev döneminde sektörün önündeki engelleri ‘temizleyeceklerini’ söyledi.

    Bağlıkaya, Travel Turkey İzmir Uluslararası Fuar ve Kongresi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Türkiye’nin 2019’u 45 milyona yakın yabancı turist ağırlayarak kapatacağını kaydeden Firuz Bağlıkaya, 2020’de ise 50 milyon hedefine ulaşacağını dile getirdi.

    Turlar 4 kat arttı

    Yurt içinde ise tatillerin Avrupa standardına oturduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, “Ara tatiller, yıl başı, sömestir, tekrar ara tatil derken yaz sezonu geliyor. Artık insanlar bir tatili kullanamazsa mutlaka diğerinde tatile çıkıyor. Turizmci için yüksek motivasyonlu bir dönem. Kültür turları 3’e, 4’e katlandı ve devam edecek. Otelciler, 12 ay personel çalıştıran sektör için tatillerin aralıklı ama sürekli olması çok önemli” diye konuştu.

    12 aya yayılan tatil turizme moral oldu



    Gündemlerinin ilk sırasında yeni seyahat acenteleri yasası olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, yasanın bir taraftan modern bir kimliğe kavuşurken, sektör ve tüketiciyi koruyacağını hatırlattı.

    ‘Sorunları çözeceğiz’

    Bağlıkaya, “Kongremizde de yasaya olan emeğimiz ve çıkarılacağına dair güvenimize desteği gördük. Yeni dönemde öncelik sırasına göre, acenteleri buluşturan online pazar yeri TÜRSAB Rota’nın yaygın kullanımı ile altyapı düzenlemeleri, İstanbul’da devam eden kara yolları yol güzergah belgesi sorununun çözümü, Turquality ile UKOME çözümleri, tüketici hakları mahkemelerinde acentelerin temsili, rehber sıkıntıları gibi pek çok konu var. Sektör paydaşlarıyla bunları çözüme kavuşturup, sektörün önündeki engelleri temizlemek istiyoruz” diye konuştu.

    12 aya yayılan tatil turizme moral oldu

    Muhabirimiz Duygu Erdoğan, Firuz Bağlıkaya ile Travel Turkey İzmir’de görüştü.

    Mersin’e doğru yatırım

    Otel yatırımlarının ise yeni teşvik yasasındaki değişikliklerle birlikte artmaya devam ettiğini belirten Bağlıkaya, “Mersin’de otel yatırımları artacak. Belek, Side’de tahsis olacak arazi kalmadı. 50 milyon turistten bahsediyoruz. Bu taraflar dolduğuna göre Mersin ve diğer bölgelere doğru yatırımlar kayacaktır. Türkiye’nin her yerini geziyorum. Kötü oteli olan şehir görmedim. Otel yatırımcılarımız, turizmcilerimiz çok cesaretli” dedi.

    ‘Travel Turkey İzmir bölgesel güç olmalı’

    Firuz Bağlıkaya, bugün son gününde tüketicileri ağırlayacak Travel Turkey İzmir Uluslararası Fuar ve Kongresi’nin, Yunanistan’ın da dahil olduğu bölgesel bir fuar olarak daha da güçlenmesi gerektiğini söyledi. Bağlıkaya, “Bir Ege fuarı olması lazım. Bu önerimizi belediye başkanımıza, İZFAŞ’a henüz paylaşmış değiliz, bu düşüncelerimizi onlarla da paylaşıp sonuçlandırmak istiyoruz. Tarihleri konusunda da değişiklik önerisi getirebiliriz” diye konuştu.

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