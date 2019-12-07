07.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
12 tane ağaç dikti 45 bin TL topladı!
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, 7 yıl önce muz bahçesi içerisine deneme amaçlı mango fidanı dikimi yapan Hamdi Tekin, bu yıl hasadını yaptığı 12 ağaçtan 2 bin mango meyvesi elde edip, 45 bin lira gelir sağladı. Tekin, “Bu mango altın yumurtlayan bir meyve. Bunun değerini çiftçiler olarak bilelim” dedi.
Gazipaşa merkeze yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Zeytinada Mahallesi’nde 10 dekar açık alanda muz üreticiliği yapan Hamdi Tekin, 7 yıl önce muz bahçesinin içerisine 12 mango fidanı dikti. 3 yıl içerisinde mango hasadına başlayan Tekin, ilk yıllarda 30 meyve elde etti. Hamdi Tekin’in ağaçları büyüdükçe verdiği meyve sayısı da arttı. Tekin, bu yıl 12 mango ağacından, 500 gram ile 1 kilo 650 gram arası değişen ağırlıkta 2 bin meyve hasadı yaptı. Mangoları, kilosu 40 liradan toptan satan Hamdi Tekin, 12 mango ağacından yaklaşık 45 bin lira gelir elde etti.
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