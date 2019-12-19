BİST110.5990EURO6,61-0,11USD5,94-0,02ALTIN282,720,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 120 milyon $’lık AVM’ye Türk imzası
    ABONE OL
    19.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    120 milyon $’lık AVM’ye Türk imzası

    Fransız perakende grubu Auchan’ın Rusya’daki en büyük alışveriş merkezi (AVM) projesi Moskova yakınlarında açıldı. 300 bin metrekarelik arazideki proje, Türk inşaat şirketi ESTA Construction tarafından inşa edildi.

    120 milyon $’lık AVM’ye Türk imzası

    Projenin müteahhitliğini üstlenen ESTA, Mercedes-Benz’in Rusya’daki ilk ve en büyük yatırımı olan Sirius araç fabrikası; dünyanın en akıllı ve teknolojik stadyumu olarak gösterilen Krasnodar Stadyumu ve Rusya’nın sıfırdan inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Saratov Gagarin Uluslararası Havalimanı’nın ardından, SEC Aquarelle Pushkino AVM’yi teslim etti.

    ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “Rusya’da dev bir projeyi daha hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Auchan Grubu ile ilk kez böylesine bir projede iş birliği yaptık. Şimdi kendileriyle hem Rusya’da hem de Avrupa’nın farklı coğrafyalarında iş birliğimizi artıracağız” dedi.

    Moskova’nın 35 kilometre kuzey doğusunda bulunan ve bölgenin en gelişmiş ve dinamik merkezlerinden biri olarak değerlendirilen Pushkino’da açılan alışveriş ve eğlence merkezi, bölgedeki en inovatif proje olarak değerlendiriliyor.

    Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Cuma saati | Cuma namazı kaçta? 20 Aralık 2019 Cuma namazı saati İstanbul

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge...

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Masterchef Güzide'nin kardeşi bakın kim çıktı!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Düzce depreminden 1 gün önce fark etti!

    Sıradaki Haber