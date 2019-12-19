120 milyon $’lık AVM’ye Türk imzası

Projenin müteahhitliğini üstlenen ESTA, Mercedes-Benz’in Rusya’daki ilk ve en büyük yatırımı olan Sirius araç fabrikası; dünyanın en akıllı ve teknolojik stadyumu olarak gösterilen Krasnodar Stadyumu ve Rusya’nın sıfırdan inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Saratov Gagarin Uluslararası Havalimanı’nın ardından, SEC Aquarelle Pushkino AVM’yi teslim etti.

ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “Rusya’da dev bir projeyi daha hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Auchan Grubu ile ilk kez böylesine bir projede iş birliği yaptık. Şimdi kendileriyle hem Rusya’da hem de Avrupa’nın farklı coğrafyalarında iş birliğimizi artıracağız” dedi.

Moskova’nın 35 kilometre kuzey doğusunda bulunan ve bölgenin en gelişmiş ve dinamik merkezlerinden biri olarak değerlendirilen Pushkino’da açılan alışveriş ve eğlence merkezi, bölgedeki en inovatif proje olarak değerlendiriliyor.