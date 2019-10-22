22.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
121 milyar liralık konut satıldı
Gayrimenkul Borsası AŞ’nin (GABORAS) hazırladığı rapora göre, geçen yıl İstanbul’da satılan 234 bin 55 konut için 120 milyar 667 milyon lira ödendi. İstanbul’da 2017’de 238 bin 383 adet konut satılırken, bu rakam geçen yıl 234 bin 55 adede geriledi.
İstanbul’da konut satışının oluşturduğu ekonomik hacim, 2018’de önceki yıla göre TL bazında yüzde 19 artış gösterirken, dolar bazında yüzde 15 düşüş kaydetti.
Konut satış işlemlerinde en yüksek ticari hacmin oluştuğu ilçe, 10 milyar 706 milyon lirayla 10 bin 729 adet konutun satıldığı Kadıköy oldu. Alan bazında en yüksek konut satışı, 3 milyon 729 bin metrekareyle Esenyurt’ta oldu.