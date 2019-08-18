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    HaberlerEkonomi13 bin liralık ÖTV avantajı
    18.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    13 bin liralık ÖTV avantajı

    Fiat, ağustos sonuna kadar geçerli olacak satış kampanyası kapsamında, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobillerinden Egea Ailesi ve Panda modellerinde 13 bin TL’ye varan ÖTV desteği sunuyor.

    13 bin liralık ÖTV avantajı

    Ay boyunca geçerli olacak satış kampanyası kapsamında, Egea ile Panda’da sunulan ÖTV desteği, tercihini bu  modellerden yana kullanmak isteyenler için büyük avantaj sağlıyor.

    Şehir için kullanıma uygun kompakt tasarımı, ürün özellikleri ve  ekonomikliği ile dikkati çeken Fiat Panda hurda indirimi ve ÖTV desteğiyle 69 bin 900 TL’den, Egea Sedan ise 72 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa  sunuluyor.

    Fiat Egea Ailesi’nde Mirror, Lounge, S-Design ve Sport donanım  paketlerinde araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect  uygulaması da hediye ediliyor.

    Fiat Grubu ayrıca, Egea Ailesi için sunulan diğer  fırsatlar kapsamında ay boyunca alınacak otomatik şanzımanlı versiyonlar düz  vites fiyatına satışa sunulmaya devam ediyor.

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