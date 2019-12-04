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    HaberlerEkonomi Haberleri 13 termik santral için sil baştan
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    04.12.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL - ANKARA

    13 termik santral için sil baştan

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baca filtreleri için, “Para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz” dediği termik santrallerin ikisi kamuya, gerisi özel sektöre ait.

    13 termik santral için sil baştan

    Uzmanlara göre, önümüzdeki süreçte kamu santralleri için ihale yapılabilir. Özel şirketlerin filtre kurmak için bir süreç işletmesi gerekiyor. Uzmanlara göre, termik santrallere doğal gazla geçici alternatif sağlamak mümkün.

    2013’te kömürlü termik santrallerin özelleştirilmesinin ardından, çevre yatırımı için 2018’e kadar süre tanındı.

    Anayasa Mahkemesi’nin süreyi uzun bularak yasayı iptal etmesinin ardından, 2016’da termik santrallere çevre mevzuatına uyum için verilen süre 31 Aralık 2019’a uzatıldı. Tarih yaklaşırken, termik santrallere 2 yıl daha ek süre verilmesi Meclis gündemine getirilmiş, ancak partiler arası mutabakatla yasa metninden çıkarılmıştı.

    Süre dolarken, 2.5 yıllık ek süre getiren öneri yeniden Meclis’e sunuldu.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, şu an çevre mevzuatına uymayan santral sayısının 13 olduğunu, bu santrallerin Türkiye’nin elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 17 - 18’ini karşıladığını kaydetti.

    Makine Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz söz konusu termik santrallerin düşük bir kapasiteye denk geldiğine dikkati çekerek, “Doğal gaz santrallerine geçici süre destek verirseniz açığı kapatırsınız” dedi. MMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç’ın verdiği bilgiye göre de santrallerde gözle görünen dumanı süzen toz filtresi genelde aktifken, kükürt filtreleri ise genelde çalıştırılmıyor.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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