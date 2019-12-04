13 termik santral için sil baştan

Uzmanlara göre, önümüzdeki süreçte kamu santralleri için ihale yapılabilir. Özel şirketlerin filtre kurmak için bir süreç işletmesi gerekiyor. Uzmanlara göre, termik santrallere doğal gazla geçici alternatif sağlamak mümkün.

2013’te kömürlü termik santrallerin özelleştirilmesinin ardından, çevre yatırımı için 2018’e kadar süre tanındı.

Anayasa Mahkemesi’nin süreyi uzun bularak yasayı iptal etmesinin ardından, 2016’da termik santrallere çevre mevzuatına uyum için verilen süre 31 Aralık 2019’a uzatıldı. Tarih yaklaşırken, termik santrallere 2 yıl daha ek süre verilmesi Meclis gündemine getirilmiş, ancak partiler arası mutabakatla yasa metninden çıkarılmıştı.

Süre dolarken, 2.5 yıllık ek süre getiren öneri yeniden Meclis’e sunuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, şu an çevre mevzuatına uymayan santral sayısının 13 olduğunu, bu santrallerin Türkiye’nin elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 17 - 18’ini karşıladığını kaydetti.

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz söz konusu termik santrallerin düşük bir kapasiteye denk geldiğine dikkati çekerek, “Doğal gaz santrallerine geçici süre destek verirseniz açığı kapatırsınız” dedi. MMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç’ın verdiği bilgiye göre de santrallerde gözle görünen dumanı süzen toz filtresi genelde aktifken, kükürt filtreleri ise genelde çalıştırılmıyor.