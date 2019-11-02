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    HaberlerEkonomi14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor
    02.11.2019 - 12:53 | | DHA

    14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor

    Trafikte sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol eden fahri trafik müfettişi sayısı, 14 bin 716 kişi daha eklenerek 34 bin 716'ya yükselecek.

    14 bin 716 yeni fahri trafik müfettişi geliyor

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Karayolları Trafik Kanunu’na göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce 'Fahri Trafik Müfettişliği' görevi verilebiliyor. Trafik güvenliğini sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerine bu ay yenilerini eklenecek. Bakanlık, 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısını, 14 bin 716 kişi daha ekleyerek, 34 bin 716'ya çıkaracak.

    GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE

    Fahri trafik müfettişleri tamamen gönüllülük esasına göre görev yapıyor. Tespit ettikleri kural ihlallerine karşı tutanak tutabiliyor, bu tutanakları elden trafik birimlerine ya da elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne 7 gün içinde teslim ediyor. Yer ve zaman kısıtlaması olmayan müfettişler, bulundukları her yerde sürücüleri denetleyebiliyor, trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerde bulunabiliyor. Ancak bu müfettişlerin araç durdurma, sürücülerle muhatap olama, belge ve evrak kontrolü yapma yetkileri bulunmuyor.

    Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla sonlandırılabilecek.

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