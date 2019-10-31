15 ayın en yüksek rakamı geldi, güven zirvede

Ekonomik güven endeksi ekimde son 15 ayın zirvesi olan 89.8’i gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor” dedi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi ekimde geçen aya kıyasla yüzde 4.5 yükselerek 86’dan 89.8’e ulaştı.



Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Ekim ayında tüketici güven endeksi 57, reel kesim güven endeksi 104.2, hizmet sektörü güven endeksi 90.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102.3 ve inşaat sektörü güven endeksi 65.1 değerine yükseldi.









‘İtici güç olur’



Bakan Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekonomi güven endeksinde yükselişin devam ettiğini bildirdi. Albayrak, “Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak” dedi.



Albayrak’ın paylaştığı görselde ise, Perakende Ticaret Sektörü, Ekonomik ve İnşaat Sektöründeki güven endeksinin artışlarına ilişkin rakamlara yer verilerek, “Sektörel ve reel kesim güveninde yaşanan toparlanma ile Ekonomik Güven Endeksinde izlenen yükseliş devam ediyor” denildi.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, geçen yıl başında 105.2 seviyesinde bulunuyordu. Endeks, Türkiye ekonomisine yönelik kur atakları, jeopolitik riskler ve diplomatik gelişmelerin etkisiyle geçen yıl 75.2’ye kadar geriledi.



Faizlerdeki düşüş, enflasyonun uzun bir aranın ardından tekrar tek haneye gerilemesi ve azalan jeopolitik riskler Türk lirası varlıklara güveni artırırken bu durum ekonomik güven endeksine de yansıdı.



Reel kesim güven endeksi ekimde bir önceki aya göre 2.1 puanlık artışla 100.9 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de ekimde bir önceki aya göre 4.5 puan artarak 104.2 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Analist yorumu



‘Beyaz eşya ve Oto güçlenir’



İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, ekonomik güven endeksinin Temmuz 2018’den bu yana en yüksek seviyede olduğunu, geçen yıldan gelen baz etkilerinin hissedildiği ayların da geride bırakıldığını söyledi. Turşucu, güven endeksini oluşturan 5 alt grupta artışlar olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:



İnşaat yükselişte



“Bunların içinde en sert yükselen yüzde 8.3 ile inşaat güven endeksi oldu. Aslında inşaat güven endeksi son 5 aydır yükseliş eğiliminde. Faizlerdeki gerileme inşaatta hızlanmaya neden olmuş görünüyor.



Tüketici grubunda da yükseliş serilerinin başlaması durumunda otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde güçlenmeler görebiliriz. Diğer yandan harcamaların artmaya başladığının da işaretçisi tüketici güveni olacak ancak büyümede genel verinin pozitif sinyaller veriyor.”