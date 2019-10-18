18.10.2019 - 13:08 | | AA
15 Temmuz Otogarı ücretleri belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ücret tarifesi belirlendi.
Karara göre, taksi ve otomobiller otoparktan 25 dakikaya kadar ücretsiz yararlanmaya devam edecek. İlk 25 dakikadan 1 saate kadar taksiler 4 lira, özel otomobiller 8 lira, otobüsler ise 16 lira ödeyecek.
Bir saatten 12 saate kadar ise otomobil ve taksilerden her saat için 1 lira ilave ücret alınacak. Otogara giren 46 ve üzeri koltuklu şehirler arası taşımacılık yapan otobüsler 80 lira, 100 kilometre altı taşımacılık yapanlar 40, şehir içi taşımacılık yapanlar ve transit kullanan otobüs sürücüleri ise 27 lira ücret ödeyecek.
Bu da 'titiz' hırsız... Ayaklarına poşet geçiren hırsız kameradaSamsun’un Bafra ilçesinde telefon hırsızlığı kameraya yansıdı. İzinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdi.Olay, Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Türk’e ait iş yerinin cam kapısını kıran 1 kişi vitrinde bulunan 15 bin lira değerinde 4 adet telefonu alarak kaçtı. İş yerinin önünden geçen bir vatandaş, kapının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Olay ani ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın, izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdiği görülüyor. Cam kapıyı omuz atarak kıran zanlı, içeri girip vitrindeki telefonları toplayıp cebine koyuyor ve çıkıp izini kaybettiriyor.