15 yıl garantili su ürünü

“Epikon, en iyisini arayanlar için üst segment bir seri. Ar-Ge çalışmalarımız sonrasında ağırlıklı olarak ithal edilen bu ürünleri yerlileştirdik. Katma değeri yüksek Epikon ürünlerimiz ile hem şimdiye kadar gidemediğimiz uzak coğrafyalarda hem de yakın ama üst segment ürünleri tercih eden ülkelerde pazar şansı elde edeceğiz. Epikon ile su yalıtımı konusunda üst kalite ürünleri tercih eden yurtdışındaki büyük projeleri hedefliyoruz.”



ODE Yalıtım, Epikon serisi ile birlikte 15 yıl ürün garantisi dönemini de başlattı. “SafeZone” adlı uygulama kapsamında 10 bin metrekarenin üzerindeki büyük projelerde kullanılacak Epikon membrana 15 yıl garanti uygulanacak.