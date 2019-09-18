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    HaberlerEkonomi15 yıl garantili su ürünü
    18.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    15 yıl garantili su ürünü

    ODE Yalıtım, Ar-Ge çalışmasıyla ürettiği yeni ürünü, “Epikon Membran” serisini tanıttı. ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Epikon serisinin global marka olma stratejileri içinde önemli bir pay sahibi olacağını belirterek şöyle konuştu:

    15 yıl garantili su ürünü

    Epikon, en iyisini arayanlar için üst segment bir seri. Ar-Ge çalışmalarımız sonrasında ağırlıklı olarak ithal edilen bu ürünleri yerlileştirdik. Katma değeri yüksek Epikon ürünlerimiz ile hem şimdiye kadar gidemediğimiz uzak coğrafyalarda hem de yakın ama üst segment ürünleri tercih eden ülkelerde pazar şansı elde edeceğiz. Epikon ile su yalıtımı konusunda üst kalite ürünleri tercih eden yurtdışındaki büyük projeleri hedefliyoruz.”

    ODE Yalıtım, Epikon serisi ile birlikte 15 yıl ürün garantisi dönemini de başlattı. “SafeZone” adlı uygulama kapsamında 10 bin metrekarenin üzerindeki büyük projelerde kullanılacak Epikon membrana 15 yıl garanti uygulanacak.

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