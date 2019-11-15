150 milyon dolara Adana’ya yeni AVM

Yeni nesil AVM, 1.500 metrekare eğlence alanı, 2 bin 750 metrekare hipermarket alanı, bin 200 metrekare elektronik market alanı, 3 bin metrekare yapı market alanı, 7 salonlu sinema kompleksi ve 2.500 araç kapasiteli otoparka sahip.

Bölgeyi çekecek

Havaalanı, otogar ve tren garına yakınlığının yanı sıra tüm çevre illerden de kolay ulaşıma sahip 01 Burda, bölgenin yeni yaşam ve kültür merkezi olmayı amaçlıyor.

Alışveriş merkezinde konumlandırılan Performans Gösteri Merkezi, bölgenin kültür ve sanat hayatının merkezi olacak.

Türk pop müziği sanatçısı Nilüfer’in konseriyle kapılarını açacak Performans Gösteri Merkezi’nin gerçekleştireceği organizasyonlar kapsamında yılda 200’den fazla etkinlik yapılacak. 3 bin 400 metrekarelik kapalı alanda tasarlanan merkez, 703 kişi kapasiteli çok amaçlı salonu, bin 200 metrekarelik de 3 kata yayılmış fuaye alanı ile dünyaca ünlü etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, yurtiçi ve yurtdışında 2.5 milyar euro’luk bir portföyü yönettiklerini söyledi. 01 Burda ile sadece Türkiye’de yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağladıklarını ve yıllık 50 milyon misafir ağırlamayı hedeflediklerini belirten Kamışlı, şunları söyledi:

“150 milyon dolar yatırım ile hayata geçen 01 Burda Alışveriş Merkezi, 2.000 kişiye istihdam sağlarken, Adana ve tüm bölgedeki farklı beğeni ve ihtiyaçlara cevap veren bir alışveriş merkezi olma özelliği taşıyor.”

E-spor merkezi

01 Burda Alışveriş Merkezi’nde, Çukurova’da bir ilk olarak e-spor arenası da bulunuyor. E-sporcuların kullandığı güncel donanım ve ekipmanlarla, konforlu bir ortamda oyun oynamak isteyen herkesin buluşma noktası olmayı hedefliyor.

E-spor arena, eğlenceli aktiviteleri deneyimleme şansı sunuyor. Çekişmeli oyunlara sahne olacak e-spor arenanın yanı sıra Trambolin, Playland, Play Bowling ve Çocuk Oyun Alanı ile Adana ve bölge halkı alışveriş dışında alternatif bir yaşam alanına kavuştu.