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    HaberlerEkonomi150 milyon kişinin bilgileri sızmıştı! 700 milyon dolarlık ceza kesildi...
    22.07.2019 - 18:50| AA

    150 milyon kişinin bilgileri sızmıştı! 700 milyon dolarlık ceza kesildi...

    ABD'li kredi raporlama şirketi Equifax, 2017'de gerçekleşen siber saldırıda yaklaşık 150 milyon müşterisinin özel bilgilerinin sızması sebebiyle 700 milyon dolar ceza ve tazminat ödeyecek.

    150 milyon kişinin bilgileri sızmıştı! 700 milyon dolarlık ceza kesildi...

     

    ABD Federal Ticaret Komisyonundan (FTC) yapılan açıklamada, Equifax'in federal ve eyalet düzenleyicileriyle yaşanan veri ihlali üzerine anlaşmaya vardığı bildirildi.

    Anlaşmaya göre, Equifax, siber saldırıdan etkilenen yaklaşık 150 milyon müşterisinin zararını telafi için 425 milyon dolara kadar tazminat ödemeyi kabul etti.

    Equifax ayrıca 48 eyalet, Washington, Porto Riko ve Tüketici Finansal Koruma Bürosu'na sivil cezalar ve diğer tazminatlarla birlikte 275 milyon dolar daha ödeyecek.

    Öte yandan Equifax'in, özel kullanıcı verilerini işleme biçiminde FTC'nin düzenlemelerine daha sıkı şekilde uyması ve bilgi güvenliği protokollerinin yeniden ayarlanması gerektiği üzerinde mutabık kalındı.

    ABD tarihinin en büyük siber saldırısı

    FTC, Equifax'in özel verilerini korumak için "makul fiziksel, teknik ve prosedürel koruma önlemleri uyguladığını" iddia etmesine rağmen, tüketicilerin kişisel bilgilerini gerektiği gibi koruyamadığını savunmuştu.

    ABD'nin 3 büyük kredi raporlama şirketinden biri olan Equifax, 2017 Eylül'de yaptığı açıklamada, aynı yılın mayıs-temmuz döneminde yaşanan siber saldırıda yaklaşık 150 milyon kullanıcısının verilerinin dışarı sızdığını duyurmuştu.

    Ülke nüfusunun yaklaşık yarısını etkileyen ABD tarihinin en büyük siber saldırısında, dışarıya sızan bilgiler arasında müşterilerin isimleri, sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri ve sürücü belgelerinin bulunduğu kaydedilmişti.

    Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.
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