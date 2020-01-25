15’inci yılına özel yüzde 15 indirim

Bu kampanya ile daha akıllı teknolojilere daha kolay ulaşma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda Lenovo dizüstü bilgisayarlar 24 Ocak-27 Ocak tarihleri arasında yüzde 15 indirim ile tüketiciyle buluşuyor. Hepsiburada.com.tr, Media Markt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazalarından Lenovo dizüstü bilgisayar alanlar yüzde 15 indirimden faydalanabilecek. Kampanya Hepsiburada, Media Markt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazaları ve websitelerinde geçerli. Kampanya stoklarla sınırlı. Ayrıca satıcı kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor. Lenovo 45 milyar dolar değerinde bir Fortune 500 şirketi. Lenovo, akıllı ve bağlantılı ürünlerde dünyanın en geniş portföylerinden birine sahip. Bunlara akıllı telefonlar, tabletler, kişisel bilgisayarlar (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) ve iş istasyonlarının yanı sıra AR/VR cihazları ile akıllı ev, ofis çözümleri dahil. Lenovo’nun veri merkezi çözümleri (ThinkSystem, ThinkAgile) de iş dünyasını ve toplumu değiştiren bağlantılar için bilgi işlem gücü ve kapasite oluşturuyor.