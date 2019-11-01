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    HaberlerEkonomi16 milyon turist hedefi tutacak
    01.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    16 milyon turist hedefi tutacak

    Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve tarihinde ilk kez 15 milyona yakın turist ağırlayan Antalya, yıl sonu için belirlenen 16 milyon turist hedefine bir adım daha yaklaştı.

    16 milyon turist hedefi tutacak

     

    Ağırladığı turist bakımından turizmin başkenti olarak nitelendirilen kent, bu yıl başarılı bir sezon geçiriyor. Yıla iyi bir başlangıç yapan ve yıl içinde de artan turist sayısıyla üst üste rekor kıran Antalya, yıl sonu için belirlenen 16 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerliyor.

    Rus turistler ilk sırada

    Antalya ile Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 1 Ocak-29 Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17’lik artışla 14.6 milyon oldu. Antalya’ya gelen turistler arasında Ruslar yine ilk sırada yer aldı. Rusları, Almanlar ve Ukraynalılar takip etti. Antalya 2023 yılında ise 25 milyon turist 22 milyar dolar gelir hedefliyor.

     

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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