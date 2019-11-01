16 milyon turist hedefi tutacak

Ağırladığı turist bakımından turizmin başkenti olarak nitelendirilen kent, bu yıl başarılı bir sezon geçiriyor. Yıla iyi bir başlangıç yapan ve yıl içinde de artan turist sayısıyla üst üste rekor kıran Antalya, yıl sonu için belirlenen 16 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Rus turistler ilk sırada

Antalya ile Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 1 Ocak-29 Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17’lik artışla 14.6 milyon oldu. Antalya’ya gelen turistler arasında Ruslar yine ilk sırada yer aldı. Rusları, Almanlar ve Ukraynalılar takip etti. Antalya 2023 yılında ise 25 milyon turist 22 milyar dolar gelir hedefliyor.