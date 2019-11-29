164 milyon TL’lik geri dönüşüm hamlesi

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, uyguladıkları çevre enerji projeleri sayesinde 1 milyon 350 bin metreküplük suyu geri dönüştürerek yeniden kullanıma aldıklarını, enerji projeleriyle de 851 bin GJ enerji tasarrufu sağlandığını, sera gazı emisyonlarının da 2010 yılındaki değerlere göre yüzde 50 azaldığını söyledi.



Üretici sorumluluğu kapsamında ürünlerini doğaya geri kazandırmayı ve birer kaynak olarak değerlendirilmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Dinçer, “Bolu’da buzdolabı hariç diğer bütün beyaz eşyalar ve küçük ev aletlerini geri dönüştürürken, Eskişehir’deki tesis eski buzdolaplarında bulunan ozon tabakasına zararlı CFC’li gazları da kapalı kırma sistemi ile toplayabilen Türkiye’deki ilk geri dönüşüm tesisi” dedi.

Dinçer, geri dönüştürülen elektronik eşyalardan elde edilen plastik, demir, bakır ve alüminyum gibi malzemeleri ekonomiye geri kazandırdıklarını da kaydederek, şunları söyledi:



“Eski teknoloji ürünlerinin şebekeden çektiği yüksek elektrik tüketiminin önlenmesiyle 34 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar yani yaklaşık 164 milyon TL’lik tasarruf sağlandı. Bugüne kadar geri dönüştürülen atık ürünlerle 134 bin ton karbondioksit salımı da azaltıldı. Ayrıca eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek 5.2 milyon ton su tasarrufu yaptık. Bu, 6.4 milyon hanenin günlük su tüketimine eş.”



2025’te karbon nötr



Arçelik’te sıfır atık uygulamalarını hayata geçirdiklerini de kaydeden Dinçer, 2025’te karbon nötr şirket olmayı hedeflediklerini de söyledi.



Büyük yenileme hareketi



Dinçer, 2014 yılında ‘doğaya dönüş başlasın’ sloganıyla geri dönüşüm hareketi başlattıklarını dile getirerek, “Markası ne olursa olsun eski beyaz eşya ve televizyonları yeni Arçelik ürünleriyle değiştirdik. 2018 yılında da ‘Büyük Yenileme Hareketini’ başlattık. Tüketicilerden her markadan eski ürünleri alarak çevre dostu yeni ürünlerle değiştirdik. Geçen yıl 310 bin adet ürünü geri dönüştürdük. En çok İstanbul ve Ankara’dan topladık. Bu uygulamayı belli dönemlerde yapıyoruz. Şu anda küçük ev aletleriyle ilgili kampanyamız devam ediyor” diye konuştu. Türkiye’de yılda 500 bin ton e-atık üretildiğini de aktaran Dinçer, kendilerinin son beş yılda iki tesiste 1.2 milyon ton atık elektrikli ve elektronik eşyayı geri dönüştürdüğünü kaydetti.



‘Dönüşen üründen süpürge çamaşır makinesi yaptık’



Dinçer, dönüştürülmüş malzemelerden ürünler de tasarladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Bu malzemelerden elde edilen elektrikli süpürgemiz var. Avrupa’da ödül aldı. Kullanılmış pet şişeyle çevre dostu çamaşır makinesi ve yıkayıcı kurutucu kazanı Pet Tub’ı ürettik. Ürün başına 60 pet şişe geri dönüştürülüyor. Poliamid bazlı atıkları geri dönüştürüyoruz. Biyo buzdolabı projesinde mısır nişastası gibi doğal kaynaklardan üretilen plastikler kullandık.”