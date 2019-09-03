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    HaberlerEkonomi164 yolcusu ile geldi
    03.09.2019 - 13:14| AA

    164 yolcusu ile geldi

    Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

    164 yolcusu ile geldi

     

    Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğunluğu Lübnanlı 164 yolcu ile 141 mürettebat bulunuyor.

    Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, yat limanında yürüyüş yaptı. Kapalı çarşıda alışveriş yapan turistler, yat limanındaki restoran ve kafelerde yemek yedi.

    Lübnan'ın Başkenti Beyrut'tan gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Yunanistan'ın Mikanos Adası'na hareket edeceği belirtildi.

    Kruvaziyerin, her hafta düzenlenen Akdeniz turu kapsamında, Marmaris Liman ziyareti yaptığı bildirildi.

     

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