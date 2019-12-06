17 bin öğrenciye EdInburgH ödülü

Program, 2003 yılından bugüne kadar Türkiye’de 17 bin öğrenciye ulaştı.



Gönüllü hizmet, fiziksel gelişim, beceri geliştirme, macera ve keşif bölümleriyle dünyada 14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimine katkı yapmayı amaçlayan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de kurumsal olarak uygulanışının 16’ncı yılına girerken, 2019 en fazla öğretim kurumu ve öğrenci katılımı bakımından rekor yılı oldu. Ödül programına Türkiye’den 2019’da, 19 ildeki 121 okuldan 4 bin 599 katılım sağlandı. Türkiye bu rakamla Avrupa, Ortadoğu ve Arap ülkeleri bölgesinde İngiltere, İrlanda ve Ürdün’den sonra dünyada programa en fazla gencin katıldığı 4’üncü ülke olarak öne çıktı.



Hedef 140 okul



2020 yılında Türkiye’de, 140 okul ve 6 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Türkiye’nin, ödül programında 63 yıl önce doğduğu İngiltere ve İrlanda’dan sonra üçüncü ülke olması planlanıyor. Türkiye’deki Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nda, 5 yılda en az 30 bin öğrenciye ulaşılacak. Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, hedeflerinin Türkiye’de 20 milyon gence ulaşmak olduğunu dile getirdi. Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nın 130’dan fazla ülkede uygulandığına dikkat çeken Özalp, “Ödül programı bu ülkelerin tümünde aynı standartlarda uygulanıyor. Ödül sertifikası Avrupa ve Amerika kıtaları başta olmak uluslararası alanda geçerlilik taşıyor” dedi.



İşe kabulde önemli kriter

Dünyada 8 milyon gence ulaşan proje, iş ve üniversitelere kabul edilmede başlıca seçme kriterleri arasında yer alıyor. Programa her yıl yaklaşık 3 binin üzerinde yeni katılımcı dâhil oluyor. Programı tamamlayarak ödül almaya hak kazanan bağımsız katılımcılar için 15’inci Ulusal Altın Ödül Töreni dün İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosluğu’nda, 21’inci Gümüş Ulusal Ödül Töreni bugün Maltepe Üniversitesi’nde, 2’nci Bağımsız Bronz ve Gümüş Ulusal Ödül Töreni Novotel İstanbul’da yapılacak.