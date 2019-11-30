17 filmi 1 saniyede indiren hıza ulaştı

Erişilen bu hızla sabit genişbantta en uzun mesafede veri transferini başarıyla gerçekleştiren dünyanın ilk operatörlerinden biri oldu. Fiber altyapısı üzerinde sağlanan yüksek veri transferi kapasitesi sayesinde Turkcell 5G’ye hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.

Turkcell’in ulaştığı bu transfer hızı 60 dakikalık toplam 17 adet HD kalitede filmin sadece 1 saniyede aktarılabilmesi anlamına geliyor.



5G yatırımı devam



Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla şebekelerini bugünden 5G’ye hazırlamak için gerekli altyapı yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, “5G ile hayatımıza girecek olan sanal gerçeklik uygulamaları, sürücüsüz araçlar ve akıllı şehir çözümleri gibi yeni nesil teknolojilerle yüksek veri hızı ihtiyacı en üst seviyeye çıkacak. Şebekemize dâhil ettiğimiz tek taşıyıcılı 400 Gbps kapasiteli kanallar ile hızla artan kapasite ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebileceğimiz görülmüş oldu. Yeni teknolojiler konusunda sektöre öncülük etmeye devam edecektir” diye konuştu.