17 yılın en yüksek cari fazlası geldi

Merkez Bankası verilerine göre, 12 aylık cari işlemler hesabı temmuzda 4.45 milyar dolar fazla verdi. Cari fazla en son yaklaşık 17 yıl önce benzer seviyelere yükselmiş daha öncesinde ise 1990’lı yıllara kadar yer alan veri tarihinde 4.5 milyar doları aşan yıllıklandırılmış cari fazla görülmemişti.

Temmuz ayı itibariyle rekor seviyelere yükselen yıllıklandırılmış cari fazla bir önceki ay olan haziranda 1.11 milyar dolar fazla vermiş, Temmuz 2018’de ise 54.56 milyar açık vermişti.

Reuters TL’deki değer kaybının ithalatı pahalılaştırması ve yavaşlatması, ekonomideki yavaşlamanın iç talebi zayıflatması ve turizm gelirlerindeki canlı seyrin cari dengenin yaklaşık 1 yılda pozitife doğru yönelmesini sağlayan en önemli nedenler olduğu yorumunu yaptı.

Büyümeye bağlı

Merkez Bankası raporuna göre ödemeler dengesindeki toparlanmada, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.42 milyar dolar azalarak 2.52 milyar dolara gerilemesi ve turizm gelirlerini de barındıran hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyon dolar artarak 4.28 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Verilere göre temmuzda seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyon dolar artarak 3.3 milyar dolara yükseldi.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi ise, cari dengedeki güçlü iyileşme döneminin sona ermiş olabileceğini, bundan sonraki seyrin büyümeye bağlı olacağını belirtti.

SANAYİ ÜRETİMİNDE İYİLEŞME EĞİLİMİ

Sanayi üretimi temmuzda takvim etkisinden arındırılmış olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2, arındırılmamış olarak yüzde 0.4 azalırken hazirandaki sert daralmanın ardından iyileşme eğilimi gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4.3 arttı.

Öte yandan Türk Eximbank TL kredi faiz oranlarında 2 puana ulaşan indirime gittiğini açıkladı. Eximbank’tan yapılan yazılı açıklamada, ihracatçı KOBİ’lere verilen kredilerin faizinin yaklaşık 1 puan, ekonomi değer kredisi faizlerinin 2 puan düşürüldüğü belirtildi.