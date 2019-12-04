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    HaberlerEkonomi Haberleri 18 ilde 10 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanacak
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    04.12.2019 - 12:05 | | AA

    18 ilde 10 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanacak

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, bu ayın sonuna kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 18 ilde 10 milyon 796 bin metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı 49 yıllığına kiralanmak üzere ilana çıkarılacak.

    18 ilde 10 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanacak

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019-2021 dönemi Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan büyüme ve istihdam hedefi doğrultusunda başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bakanlık, arazi tahsisi desteğinde bulunarak yatırımların artması ve işsizliğin azalmasına katkı sunmayı hedefliyor.

    Bugüne kadar 64,7 milyon metrekare taşınmazı yatırımcılara tahsis eden Bakanlığın bu uygulamasıyla ekonomik değeri 3 milyar 226 milyon lira olan yatırım gerçekleşti, 15 bin kişiden fazla kişiye istihdam sağlandı.

    Bu yıl içinde 19,8 milyon metrekare yüzölçümlü 153 Hazine taşınmazını yatırımcılara tahsis edilmek üzere ilana çıkaran Bakanlık, yıl sonuna kadar Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'da toplam 10 milyon 796 bin metrekare Hazine taşınmazını 49 yıllığına kiralamak için ilana çıkacak.

    500 bin metrekarenin üzerinde en çok Hazine arazisinin ilana çıkarılacağı iller Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Iğdır, Elazığ ve Malatya olarak belirlendi.

    Vatandaşlar, ilanlara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden ve www.milliemlak.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

    Bakanlık, gelecek 5 yılda, her yıl için 20 milyon metrekare Hazine taşınmazını yatırım teşvik kapsamında vatandaşlara tahsis etmek üzere ilana çıkarmayı hedefliyor.

    Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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