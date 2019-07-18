180 milyon $’lık termal yatırım

Cem Özer’in sunuculuğunda gerçekleşen açılış etkinliğinde konuşan Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, otelin, Yalova’daki turizm kapasitesini üçe katlayacağını belirterek, “Turistlerin, Yalova ve yakın şehirlerde yapacakları alışverişlerle bölge ekonomisine 20 milyon dolarlık gelir sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

4 bin 500 yatak

Şirketin toplamda 4.500 yatağa ulaştığını kaydeden Talas, şunları söyledi:

“Terma City sadece Marmara’nın değil tüm Türkiye’nin en büyük termal tesisi olma özelliğini taşıyor. Sadece Orta Doğu ve Körfez bölgesinden değil dünyanın her yerinden müşteri bekliyoruz. Bu kapsamda küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladık. Otelin tanıtımı için Bağdat, Ürdün, Mısır, Tunus ve Moskova’da ofis açtık. Gelecek yıl da Tiflis, Bakü ve Tahran ofislerini açarak tanıtım ve satış yapacağız.”

Talas, açtıkları yeni otelde 1100 kişiyi istihdam ettiklerini, proje tamamlandığında 2.000-2.500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Yalova Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, “Burası Yalova turizmindeki büyük bir konaklama eksikliğini giderecek. Yalova’ya gelen 400 bin turist sayısını turizmi çeşitlendirerek bir milyona çıkartırsak şehrimiz turizmde hak ettiği yeri görecektir. Buna inanıyoruz” diye konuştu.

Yatırıma davet

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Yalova’nın yüzde 58’i orman. termal, kaplıca, deniz, şelale ne derseniz var, böyle bir kent dünyada yok. Sabiha Gökçen’e burası 40 dakika” dedi. Salman,”Türkiye’deki bütün yatırımcıları buraya yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Kumandalı döner yatak

60 bin metrekare üzerine kurulan otelde 840 oda bulunuyor.

Özel olarak dizayn edilen başkanlık suiti 1000 metrekare büyüklüğünde.

Otelde 250 ile 500 metrekarelik 20 adet kral dairesi var.

Kral dairelerinde kumandalı döner yatak, masaj yatakları yer alıyor.