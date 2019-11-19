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    HaberlerEkonomi Haberleri19 Kasım altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın kaç lira?
    19.11.2019 - 09:43 |

    19 Kasım altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın kaç lira?

    Altın yeni haftaya yükselişle başladı. Dün gram altında 1 liralık bir yükseliş yaşandı. Şimdi altın yatırımcıları güncel rakamları merak ediyor. İşte Altın fiyatlarında son durum...

    19 Kasım altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın kaç lira?

     

    Kasım ayına 278,40 lira ile başlayan gram altın, 13 Kasım 2019 tarihinde 270,1490 lira ile son bir ayın en düşük, 21 Ekim 2019 tarihinde ise 279,6170 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %0,27 değişim gösteren gram altın şu an 271,7596 liradan işlem görüyor. İşte çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında son durum...

    ALTIN FİYATLARI 19 KASIM

    Çeyrek Altın: 445 Lira

    Yarım Altın: 891 Lira

    Gram Altın: 269 Lira

    Cumhuriyet Ata Lira: Bin 805 Lira

    Tam Altın: Bin 776 Lira 

     

    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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