19 Kasım altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Kasım ayına 278,40 lira ile başlayan gram altın, 13 Kasım 2019 tarihinde 270,1490 lira ile son bir ayın en düşük, 21 Ekim 2019 tarihinde ise 279,6170 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %0,27 değişim gösteren gram altın şu an 271,7596 liradan işlem görüyor. İşte çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında son durum...

ALTIN FİYATLARI 19 KASIM

Çeyrek Altın: 445 Lira

Yarım Altın: 891 Lira

Gram Altın: 269 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: Bin 805 Lira

Tam Altın: Bin 776 Lira