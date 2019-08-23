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    HaberlerEkonomi1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor
    23.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

    Tamamlandığında “dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü” unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle “simgelerin köprüsü” olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule bloklarının köprü ayaklarına montajı başladı.

    1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

     Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları tamamlandı.

    Gemlik’te üretildi

    Köprünün çelik imalatını yapan Çimtaş tarafından Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretilen köprü kule bloklarının 4 adetten oluşan ilk kısmı bitti. Her biri 800 ton ağırlığındaki 4 kule bloku “1915 Çanakkale Köprüsü” şantiye alanına deniz yoluyla geçen ay ulaştırıldı.

    Bölgeye taşınan bloklardan ikisi Avrupa, diğer ikisi ise Asya yakasında ayak bölümündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yerlerine monte ediliyor.

    Köprünün diğer bloklarının imalatının sürdüğü, tamamlanmalarının ardından Çanakkale’ye gönderileceği öğrenildi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde toplamda 90 bin tonu bulacak çelik kule ve çelik tabliye imalatı gerçekleştirilecek.

    Kulelerden Seyit Onbaşı’ya selam

    1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

    2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı’nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

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