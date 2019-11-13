13.11.2019 - 07:50 |
2+1 dairelere özel 60 ay vadeli kredi
Mersin’de Asmin Yapı tarafından inşa edilen Asmin Trio projesinde konut satışları devam ediyor. Mezitli ilçesinde 3 bloktan oluşan projedeki 2+1 dairelerin satışı da başladı.
Projede, büyüklüğü 144 metrekare brüt net 95 metrekare büyüklüğünde 68 adet 2+1 daire bulunuyor. Asmin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Hamdullah Akkaya, 260 adet 3+1 dairenin kısa sürede satışının tamamlandığını belirtirken, 2+1 dairelerin yüzde 40’nın da da sahiplerini bulduğunu belirtti.
360 bin lira ile 420 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan 2+1 daireler için 60 ay vadeye kadar uzanan 200 bin lira kredi imkanı bulunuyor. -EKONOMİ SERVİSİ