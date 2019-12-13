2.5 milyar TL’lik Ar-Ge geliri yarattı

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, onuncu yıllarını geride bıraktıklarını ve kampüslerinde 300’ü aşkın şirket ve 5 bin kişilik Ar-Ge mühendisi bulunduğunu belirterek, “Bu süreçte bünyemizdeki firmalar 104 milyon dolarlık ihracat yaptı. 2.5 milyar TL’lik de Ar-Ge geliri yarattık. Savunma sanayinde pek çok inovasyon bünyemizden çıktı. 750 tane devam eden projemiz var” dedi.



Yatırımlara devam



2030 hedeflerini de belirlediklerinden bahseden Topçu, “Yatırımlara devam ediyoruz. Ağustos ayında 3. Etap binalarımızın inşaatı başladı. Bütün bunlar tamamlandığında 1 milyon metrekarelik kapalı alana sahip olacağız. Yüksek nitelikli bin Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapacağız. 40 bin çalışanla da Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin merkezi konumuna geleceğiz. Ülke ekonomimize 10 milyar dolarlık katma değer sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca şu anda 90’ı aşkın girişimci grubunun yer aldığı kuluçka merkezimiz Cube Incubation, 2020 sonunda 10 bin m2’lik bir alana kavuşacak ve Türkiye’nin en büyük, dünyanın da sayılı kuluçka merkezlerinden biri haline gelecek” diye konuştu.



Altay tankı ve Atak helikopteri



Bilal Topçu, BMC’nin ürettiği Altay Tankı, TAI’nin Anka İHA’sı, TUSAŞ’ın Atak Helikopteri STM’nin Milgem Korvet’i, LHD Amfibi Hücum Gemisi gibi büyük savunma sanayi projeleri ve alt sistemlerinin Teknopark İstanbul’da gerçekleştirildiğini aktararak, “Ülkemizi Ar-Ge ve yeni teknolojiler noktasında en ileri seviyelere taşıyacak projelerin geliştirildiği en önemli inovasyon merkeziyiz. Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine büyük katkılar sunan bu önemli şirketleri ve projeleri bünyemizde barındırmaktan gurur duyuyoruz. Ar-Ge çalışmalarının ticari bir değere kavuşmasının oldukça önemli olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve odaklı olarak kurduğu 4 ayrı kümelenmeyle destekliyoruz” dedi.