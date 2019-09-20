2.500 yerel hazine 'işaret' bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Eğer biz, coğrafi işaret almaya aday ürün potansiyelimizi iyi kullanabilirsek ekonomik anlamda da yeni kulvarlarda koşarız. Dünyanın global markalara doyduğu bu dönemeçte fark oluşturabilmek ancak yerel olanı dünya sahnesine taşımakla başarılabilir” dedi.



Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne katıldı.



Türk Patent ve Marka Kurumu’nun envanterine göre, Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısının 2 bin 500’e yakın olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, “Yani hemen elimizin altında müthiş bir potansiyel var çünkü Türkiye medeniyetlerin doğumhanesi, farklı kültürleri barındıran bir çeşitlilik havzasıdır” dedi.









Çığır açacak...



Emine Erdoğan, “Ülkemizin her bir bölgesini, yöresini fasikül fasikül okuyabilirsek, henüz keşfedilmemiş ve tüm dünyada çığır açmaya gebe nice hazine bulacağız” diye konuştu.



Emine Erdoğan, “İnsanlar artık otantik değeri olan, bir hikaye taşıyan ürünleri tercih ediyorlar. İşte bu noktada Türkiye bir cennet ama iş coğrafi işaret tescili almakla bitmiyor, o ilk adım” dedi.

Burada gençler için büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Gençlerimiz vizyonlarını ve enerjilerini bu işe katarlarsa, dünya markalarının kısa sürede ortaya çıkması hiç de zor değildir” dedi.









2 milyar euro



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Halihazırda AB ile Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı olmak üzere 3 tescilimiz var. Tescil sayesinde, ürünlerimizi AB’ye daha fazla ihraç etmeyi amaçlıyoruz. AB’ye 35 başvuruyu daha tescil ettirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’deki 446 tescilli işaretin pazar payı 2 milyar euro civarında” dedi.



Bakan Varank şunları söyledi:



“Türk Patent ve Marka Kurumu, coğrafi işaretlerin tescilini yapıyor. Bugün itibarıyla 81 ilimizde 446 tescilli ürünümüz var. 428 başvurunun işlemleri devam ediyor. Türkiye’de tescil edilebilir 2 binin üzerinde potansiyel coğrafi işaret bulunuyor.”



Değerlerimize sahip çıkalım



Anavatanı Türkiye olan bazı ürünlerin başka ülkelerce sahiplenildiğine işaret eden Emine Erdoğan, “Lalenin Hollanda’ya yolculuğu aslında hüzünlü bir göç hikayesidir. Yoğurdumuzun, dönerimizin başka isimlerle anılması da bir nevi kültürel işgaldir. O nedenle bu zirvenin kazanımlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.