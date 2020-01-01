2.8 milyar şarkı dinletti

Video klip arşiviyle de müzikseverin tercih ettiği fizy’de günde ortalama 400 bin video izlendi ve yılın sonunda bu sayı 144 milyona ulaştı.

Hem cep telefonu uygulamasında hem de www.fizy.com adresinde onlarca müzik tarzının bulunduğu fizy’de bu yıl en çok rap ve pop müzik şarkıları dinlendi.



2019 verilerine göre, Ankara, İstanbul ve İzmir fizy’nin en çok kullanıldığı şehirler olurken bu üç şehri Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Bursa, Konya, Antalya ve Muğla takip etti.



Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu, “Milyonlarca yerli ve yabancı şarkı, video ve canlı konser kayıtlarının bulunduğu dijital müzik platformumuz fizy, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.



Yeni projeler...



Özel olarak oluşturulmuş birbirinden farklı müzik listeleri, popüler radyo kanalları ve sanatçı radyolarıyla dinleyicinin her an kulağında olmak için 2020’de de çalışmaya devam edeceğiz. Sadece müzik değil farklı şeyler de dinlemek isteyen kullanıcılarımız için de yeni projelerimiz yolda” dedi.