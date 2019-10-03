03.10.2019 - 07:31 |
2 Ekim 2019 Şans Topu sonuçları | Şans Topu devretti...
Şans Topu sonuçları belli oldu. 2 Ekim Çarşamba akşamı yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte Şans Topu sonuçlarına göre kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinin 2 Ekim 2019 sonuçları belli oldu. Şans Topu oyununun 955. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 858 bin 870 lira 27 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 4 bin 374 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 198 kişi 560 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 613 kişi 53 lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 852 kişi 28 lira 65'er kuruş, 3 bilen 76 bin 633 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 676 kişi 6 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 660 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU SONUÇLARI 2 EKİM 2019
30 metre savruldu... Bisikletlinin feci ölümüKüçükçekmece'de Irak uyruklu bisikletli bir kişiye aynı yönde seyir halinde giden hafif ticari bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletteki kişi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, sürücü aracıyla olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına alındı.�