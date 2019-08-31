2 milyon araç sahibi için son uyarı!

Bakanlık, motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla sürdürdüğü denetimlerde geçen yıl ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine toplam 972 bin 24 lira idari para cezası uyguladı. Bu yılın ilk yarısında ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine uygulanan idari para cezası 612 bin 364 lira oldu.
Bir aile yok oldu...Muğla'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ali Kök ve eşi Yeliz Kök çiftinin 12 yaşındaki kızları Işıl için okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.