2 milyon $’lık lazer

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçe görüşmelerinde yeni buluşları açıkladı. “Şu elimde gördüğünüz” diyerek başladığı cümlesi sonrasında cebinden bir yeni buluş çıkaran Varank, önce kamu-üniversite-özel sektör işbirliği ile yürütülen, “akrep antiserumu”nu açıkladı. Kilogram başına 25 bin dolar ihracat değeri bulunduğunu belirten Varank, çok sevilen iPhone’un ihracat değerinin ise 6 bin dolar olduğunu anımsattı. Varank, kuduz antiserumunun da yakında günyüzüne çıkarılacağını kaydetti. Milletvekilleri şaşkınlıklarını gizleyemezken Varank, bu kez diğer cebinden yeni bir buluş çıkararak, “Huzurlarınızda TÜBİTAK destekleriyle özel sektörün geliştirdiği bir ürün; lazer diyotu. Robotik cerrahide kullanılıyor. Bu lazer diyotların içindeki çiplerin kilogram başına ihracat değeri 2 milyon dolar” dedi. Varank, “İşte teknoloji, işte üreten Türkiye, işte yüksek katma değer” dedi.

Varank’ın, bütçe görüşmelerinde milletvekillerini şaşkına çeviren konuşması özetle şöyle:

TEŞVİKLE 116 BİN İSTİHDAM: 2019’un ilk 10 ayında 101 milyar liralık sabit yatırım için 4 bin 302 teşvik belgesi düzenledik. Aslan payı imalat sektörüne ait, yüzde 37. Hizmet sektörü yüzde 31, enerji sektörü payı yüzde 26 olmuş. Yatırım teşvikleri sayesinde 166 binin üzerinde ilave istihdam oluşmasını bekliyoruz.

OSB’LERLE İSTİHDAM: Bu sene organize sanayi bölgelerindeki istihdam 90 bin kişi arttı. Şu an sadece organize sanayi bölgelerinde 2 milyon emekçi Türkiye ekonomisini büyütmek için gece gündüz çalışıyor. Bu yıl sonu itibarıyla 15 bin kişiye daha iş imkânı sağlayacak 7 organize sanayi bölgesi ve 4 sanayi sitesini tamamlıyoruz. Önümüzdeki sene ise, 7 yeni organize sanayi bölgesi ve 5 sanayi sitesini daha bitirecek, 25 bin kişiye istihdam imkânı oluşturacağız.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ: İlk defa Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’nı başlattık. Yaptığımız çağrıya dünyanın önde gelen üniversiteleri, araştırma merkezleri ve öncü şirketlerinden önemli başvurular aldık. 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanacak. İşte size tersine beyin göçü.

AKREP SERUMU VE İPHONE KARŞILAŞTIRMASI: Bu yıl da çok dikkat çekici bir örneği, KOSGEB ve yatırım teşvikleriyle yazılan bir başarı hikâyesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hikâyemiz, bir kadın girişimcinin akrep zehrini konu alan programı izlemesiyle başlıyor. Urfalı iki gencin hayalinden etkilenen bu girişimcimiz, bu hayali bir projeye dönüştürüyor. Melek yatırım ağları kanalıyla 40 yatırımcıyı bu işe destek vermeye ikna ediyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi iş birliğiyle AR-GE çalışmalarına başlanıyor. Bu noktada bakanlık olarak biz devreye giriyoruz, firmaya KOSGEB’den AR-GE ve stratejik ürün desteği veriyoruz; bu sayede firma hedeflerine ulaşıyor. Şu anda firmanın ruhsatlı iki ayrı akrep antiserumu var. Elimde gördüğünüz bu ürünün kilogram başına ihracat değeri tam olarak 25 bin dolar. Buraya çıkan milletvekillerimizin hepsi iPhone’u çok seviyorlar, iPhone’dan bahsettiler; onun kilogram başına ihracat değeri 6 bin dolar, bunun 25 bin dolar. İşte teknoloji, işte üreten Türkiye, işte yüksek katma değer. Bakın, bu ürünü küresel kalite standartlarında üretebilen 4 ülkeden sadece biriyiz. Firmamız ihracat için ilk numuneleri de Afrika’ya yolladı. Şimdi, tamamı yurt dışından ithal edilen kuduz antiserumunun AR-GE’sini de tamamladı, yakında ruhsat başvurularına başlayacak.

YERLİ RAYLI SİSTEM: Raylı sistemleri odağımıza aldık, araçların tüm kritik bileşenlerini daha yüksek yerlilik oranlarıyla üretmeyi hedefliyoruz. TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü kurduk. Enstitü, demir yolu teknolojilerini yerli ve milli imkânlarla tasarlayarak geliştirecek.

5 yeni model fabrika

DİJİTAL UYGULAMALI FABRİKA: Sanayimizin dijital dönüşümünü hızlandıracak, verimliklerini artıracak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu amaçla yalın üretimi ve dijital dönüşümü uygulamalı olarak öğretmek için model fabrikalar kuruyoruz. Ankara ve Bursa’da model fabrikalarımız açıldı, önümüzdeki sene İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri’de yeni merkezlerimizi açacağız.

Yatırımlar artıyor

25 YATIRIM PROJESİNE 25 MİLYAR: Yatırım tutarı 55 milyar lira olan proje bazlı teşviklerden 25 tanesi için destek kararı yayınladık. 24 bin ek istihdam sağlamasını ve cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sunmasını bekliyoruz.

5 milyar liralık teknoloji hamlesi

200 PROJEYE 5 MİLYAR TL: Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken yüksek katma değerli üretim öncülüğünde Türkiye’nin yeni başarı hikâyesini milletimizle beraber inşallah yine biz yazacağız. Katma değeri yüksek ürünlerin yerlileşmesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 6 Aralık’ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200 başvuruyu kabul ettik. Çağrımızı 2020’nin ilk çeyreğinde sonlandıracak ve bunun hemen akabinde diğer sektörleri kapsayacak şekilde yeni çağrılar açacağız. Ülkemizde ilk defa uygulanan bu vizyoner program, üretimde hedeflediğimiz yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak.