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    HaberlerEkonomi2 milyon ton ürün ‘iyi tarım’la garanti
    06.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    2 milyon ton ürün ‘iyi tarım’la garanti

    Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden Ferrero, Türk fındığının dünyaya tanıtılmasında elçilik görevi üstlendiklerini, fındık rekoltesini artıracak çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

    2 milyon ton ürün ‘iyi tarım’la garanti

    Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, Türkiye’de fındık rekoltesinin 700 bin ton seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, hedefin 2 milyon olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 55 ülkede satışa sundukları ürünlerinin yüzde 50’sinden fazlasında fındık kullanarak imalat yaptıklarını belirten Akın, “Şu an için Türkiye’de yıllık üretim 700 bin ton civarında. Mevcut fındık alanını koruyarak, iyi tarım teknikleriyle bu rakamı 2 milyon tonlara çıkartmak mümkün” dedi.

    65 model bahçe

    Fındıkta kalite ve verimi artırmak için 5 yıldır ‘Değerli Tarım Uygulamaları Programı’ ile ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Akın, “Karadeniz’de 65 model bahçemiz var. Dekar başına verimi 114 kilodan 350 kiloya çıkardık” dedi. Gelecekte Türkiye’nin fındıkta yerini dolduracak ülke olmayacağını vurgulayan Akın, Türkiye’nin uluslararası fındık talebine uyumlu  hareket edebilmesinin önemine vurgu yaptı.

    2 milyon ton ürün ‘iyi tarım’la garanti

    32 bin çiftçiye ulaşılacak

    ‘Değerli Tarım Uygulamaları’ kapsamında yıl içinde yapılan çalışmalardan örnekler ise şöyle;

    2018’de 28 bin çiftçi, 90 bin çiftçi ziyareti gerçekleştiren Ferrero, 2019’da 32 bin çiftçi ve 100 bin ziyaret hedefleniyor. Son üç yılda programla birlikte eğitim verilen kadın çiftçi sayısı ise 11 bin 300 oldu. 4 bin genç de profesyonel meslek seçimi konusunda bilgilendirildi. 11 bin 300 çiftçiye geçen kış ve ilkbahar döneminde budama eğitimi verildi. 2 ton boş plastik tarım ilacı ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.

    Taksinin çarptığı motosikletli kamyonunun altından kalmaktan kıl payı kurtulduDolapdere’de sokağa giriş yapmak için aniden direksiyonu sağa kıran taksici, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, motosikletinden düşerek sürüklenen sürücü çöp kamyonunun altında girmekten kıl payı kurtuldu.
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