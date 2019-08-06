2 milyon ton ürün ‘iyi tarım’la garanti

Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, Türkiye’de fındık rekoltesinin 700 bin ton seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, hedefin 2 milyon olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 55 ülkede satışa sundukları ürünlerinin yüzde 50’sinden fazlasında fındık kullanarak imalat yaptıklarını belirten Akın, “Şu an için Türkiye’de yıllık üretim 700 bin ton civarında. Mevcut fındık alanını koruyarak, iyi tarım teknikleriyle bu rakamı 2 milyon tonlara çıkartmak mümkün” dedi.

65 model bahçe

Fındıkta kalite ve verimi artırmak için 5 yıldır ‘Değerli Tarım Uygulamaları Programı’ ile ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Akın, “Karadeniz’de 65 model bahçemiz var. Dekar başına verimi 114 kilodan 350 kiloya çıkardık” dedi. Gelecekte Türkiye’nin fındıkta yerini dolduracak ülke olmayacağını vurgulayan Akın, Türkiye’nin uluslararası fındık talebine uyumlu hareket edebilmesinin önemine vurgu yaptı.

32 bin çiftçiye ulaşılacak

‘Değerli Tarım Uygulamaları’ kapsamında yıl içinde yapılan çalışmalardan örnekler ise şöyle;

2018’de 28 bin çiftçi, 90 bin çiftçi ziyareti gerçekleştiren Ferrero, 2019’da 32 bin çiftçi ve 100 bin ziyaret hedefleniyor. Son üç yılda programla birlikte eğitim verilen kadın çiftçi sayısı ise 11 bin 300 oldu. 4 bin genç de profesyonel meslek seçimi konusunda bilgilendirildi. 11 bin 300 çiftçiye geçen kış ve ilkbahar döneminde budama eğitimi verildi. 2 ton boş plastik tarım ilacı ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.