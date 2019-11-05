‘2 trilyon dolarlık’ halka arz aralıkta

IPO için yatırımcılara yönelik şirketin finansal tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporun 10 Kasım’da yayımlanması planlanırken, hisse fiyatlamasının 17 Kasım’da başlaması ve 4 Aralık’ta Aramco’nun hisse başına nihai fiyatının duyurulması bekleniyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Aramco’nun yüzde 5’inin halka arzı sayesinde yaklaşık 100 milyar dolar gelir elde etme hedefini ortaya koyarken, bu hedefin tutturulması durumunda şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları bulacak. Beklenti gerçekleşirse söz konusu miktar piyasa değeri 1.14 trilyon dolar olan Apple’ı sollayacak.