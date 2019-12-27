20 bin Türk kayağa ‘komşu’ya gidiyor!

Son yıllarda Türk kayakseverlerin de ilgi gösterdiği Bulgaristan’daki Bansko kayak merkezi, geçtiğimiz hafta sezonu açtı. Açılış törenine 10 binden fazla kişi katıldı. Bu yıl 13’üncü kez yapılan Post Office Travel Money araştırmasına göre Avrupa genelindeki en ucuz kayak merkezi Bulgaristan’daki Borovets ve Bansko oldu.



Sofya’ya 1 saat uzaklıktaki Borovets kapasite bakımından küçük olduğu için Bansko daha fazla tercih ediliyor. Bir kişinin bir hafta ortalama bir otelde konaklama ve kayak ekipmanları ve yemekleri 530 euro civarında. Bu rakam Fransa ve İsviçre’de 4 - 5 katına kadar çıkabiliyor.



THY’den 21 sefer



İstanbul’dan 567 kilometre uzaklıktaki Bansko’ya otobüsle 7 saatlik bir yolculuk veya uçakla Sofya’ya ulaştıktan sonra iki saatlik bir seyahatle ulaşılabiliyor. THY’nin Sofya’ya sabah, öğle ve akşam haftada 21 seferi bulunuyor.



Toplam pist uzunluğu 75 kilometreyi geçen kayak merkezinde ski pass kartı günlük 27 euro. Kayak veya snowboard kiraları çocuklar için günlük 21 euro, yetişkinler için de 27 euro civarında.



Doğa ve spa



Geçen yıl Türkiye’den 20 bin turisti ağırlayan Bansko kayağın yanı sıra doğası ve çevresindeki spa merkezleri ile de ilgi çekiyor. Bölgede 4 yıldızlı oteler 80, üç yıldızlı oteller ise 60 euro’dan iki yetişkin konaklayabiliyor.



Koşukavak Turizm’in sahibi Rıfat Yakupoğlu, dövizdeki yükselişe rağmen Bansko’ya bu yıl Türk turist sayısında yüzde 10 civarı artış olacağını belirtti. Yakupoğlu Bulgaristan’da kayak turizmin yanı sıra kültür ve gastronomi turlarına da ilginin arttığına dikkat çekti.



Sabah golf, öğlen kayak



Bansko’da aralık ayında başlayan kayak sezonu nisan ayına kadar devam ediyor. Bansko kent merkezindeki evler görülmeye değer. Şehre 6 kilometre uzaklıkta bulunan Pirin Golf oteli 100 milyon dolarlık bir yatırım.



Gecelik kişibaşı konaklamanın 45 euro’dan başladığı otelde saat başı pistlere ücretsiz servis var. 5 bin 500 metrekare spa merkezi bulunan otelde 6 açık ve bir de kapalı yüzme havuzu bulunuyor. 150 hektarlık bir alana sahip otelde sabah golf oynamak, öğlenden sonra ise kayak yapmak mümkün.



‘Yatırımlar artıyor’



20 yıldır turizm sektörü içinde olan Koşukavak Turizm’in Bulgaristan ve Balkan turlarında durak noktası olan Filibe (Ploviv) kentinde 4 yıldızlı 40 odalı City Otel adında bir konaklama tesisi bulunuyor.









City Otel bünyesindeki City Chef Restoran’ın açılış töreninde konuşan Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Türkiye ile Bulgaristan arasında ticari ilişkilerin hızla geliştiğini, aynı zamanda karşılıklı olarak yatırımların da arttığını dile getirdi.



Bulgaristan’a yapılan yatırımların ağırlıklı olarak otomotiv yan sanayi ve turizm alanında olduğunu söyleyen Ergani, “Şu ana kadar yapılan çok büyük yatırımlar da var. Örneğin Şişecam yatırımı 800 milyon dolara kadar çıktı. Hem ticarette hem ekonomideki bu gelişmeler iki ülkenin halklarının birbirlerini daha iyi tanımasına vesile oldu ve aynı zamanda ön yargıları da bitirdi” dedi.