20 saniyede 1 uçak geçti

DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, son yıllarda yolcu sayısında önemli artış var. Son 10 yılda hava yoluyla taşınan yolcu yüzde 157 artarak 45 milyondan 116 milyona yükseldi. Ticari uçuş sayısı bu dönemde 753 bin 545 olarak kayıtlara geçerken, iniş kalkış yapan uçakların yüzde 86’sı ticari amaçlı uçuşlar yaptı.

İç hat trafiği temmuz itibarıyla 393 bin 162, dış hat uçak trafiği 875 bin 869 oldu. Yurt içinde 2002’de 2 merkezden 26 noktaya sadece THY’nin tarifeli seferleri düzenlenirken, bugün itibarıyla iç hatlarda 6 havayolu şirketi, 7 merkezden toplam 56 noktaya sefer gerçekleştiriyor. Yurt dışında 2003’te 60 olan uçuş noktası ise 119 ülkede 296 noktaya ulaştı.

57 ‘zincir’ 45 bin oda

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’de zincirinde üç ve üzeri otel bulunan toplam 57 otel zinciri olduğunu, bunun 44’ünün yerli, 13’ünün yabancı zincirlerden oluştuğunu bildirdi. Otel zincirleri 628 otelden oluşurken bu otellerde 45 bin 450 adet oda bulunuyor.

Listede Wyndham Hotels zincirindeki 76 otel ile ilk sırada. 63 tesisle otel sayısı açısından ikinci sıradaki Hilton, oda sayısında en büyük zincir olarak öne çıkıyor.

Bünyesinde Curio, Conrad, Waldorf, Hilton, Double Tree by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton markalarını bulunduran Hilton Worldwide’ın Türkiye’de 63 otelinde toplam 12 bin 674 oda bulunuyor.

Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Swissotel, Novotel ve Ibis otellerinin sahibi olan Accor Grubu, hem tesis hem oda sayısı bazında üçüncü sırada yer alırken, 48 otelde toplam 11 bin 158 odası var. Dördüncü sırada ise Marriott Hotels bulunuyor.