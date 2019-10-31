200 milyon TL’lik ‘değer’ yaratacak

Sabancı Grubu bünyesindeki dijital ve analitik şirketi SabancıDx, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle yola çıktı. İstanbul’da dijital kampüs kuran firma, büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel IoT, robotik işgücü, yapay zeka ve blokzincir gibi yeni nesil teknolojilere odaklanacak.



Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, SabancıDx ile Türkiye’nin kalkınma sürecine katkı sağlayacak adımlar atacaklarını belirterek, “İstanbul’un göbeğindeki en değerli arazimizi, SabancıDx Dijital Kampüs’e dönüştürdük. Bu da bizim teknolojiye ve dijitalleşmeye verdiğimiz önemin göstergesi. Bu bağlamda dijital dönüşümün itici gücü olma görevini de SabancıDx’e verdik. Her bir sektör kendi dinamiğine göre dijitalleşiyor. Fakat dijital ve analitik çözümlerle iş süreçlerimizi güçlendirmek, yeni iş alanları yaratmak sürdürülebilir başarımız için hayati bir şart. Veri tüm şirketlerin can damarı. Veriye dayalı kararlar rakipleri yakalayabilme ya da rakiplerin gerisinde kalmayı belirleyen temel faktör. Veri odağıyla geliştirilen dijital ürün ve hizmetlere tüm sektörlerin ihtiyacı var. SabancıDx de tam bu noktada tüm topluluğumuzu birleştiren bir yerde konumlanıyor. Ayrıca, Sabancı Topluluğu’nun ötesinde Türkiye’nin kalkınma sürecine katkı sağlayacak adımlar da atacağız” dedi.



Yeni teknolojiler



SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın, üç yıl içinde gelirlerinin yüzde 25’ini yeni nesil teknolojilerden ve yurtdışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini belirterek, yazılım ihracatına odaklanacaklarını kaydetti.



Aydın, “Hedefimizi uluslararası pazarlara taşıyoruz ve yurt dışına açılmayı öncelikli gündemimize koyuyoruz. Yazılım ihracatına odaklanarak Türkiye’nin inovasyon potansiyelini açığa çıkaracağız. Ar-Ge merkezimizdeki çalışmalara 2020’de ciromuzun yüzde 7’si oranında yatırım yapacağız. Şu anda sanayi sektöründe 18, çimentoda 9, enerjide 11, sigortada 19 ve perakende sektöründe ise 17 proje olmak üzere katma değerli toplam 74 analitik proje üzerinde çalışıyoruz. Yalnızca bu analitik projeler sayesinde toplam 200 milyon TL değer yaratacağımızı öngörüyoruz. Yenlikçi ürün, hizmet ve çözümlerimizle yıl sonuna kadar bir önceki yıla göre yüzde 35’lik bir gelir artışı bekliyoruz” diye konuştu.



Startup buluşması



SabancıDx Dijital Kampüs, Sabancı Holding bünyesinde olmayan şirketlerin de buluşabildiği, startup’larla tanışabildiği, ortak ürünlerin geliştirildiği, tüm paydaşları bir araya getiren şehrin içinde ama doğayla iç içe bir ekosistem.



Burak Aydın, 250 çalışanları için daha özgür bir iş ortamı hazırladıklarını dile getireek, şöyle konuştu: “Farklı fikirlerin dinlendiği, çeşitliliğin önemsendiği bir kampüs düzeni oluşturduk. Açık ofislerimizle mobiliteyi ve işbirliğini teşvik ediyoruz. Paylaşımı maksimize edecek tasarımlarla hiyerarşinin mekânsal düzenini bir kenara bırakıyoruz. Çevik iş yapış şekillerimizle tüm sektörlerin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için müşteri ve verim odaklı ekipler halinde çalışıyoruz.”

