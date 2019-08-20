2018 ürünü tütünde açık artırma başlangıç fiyatları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2018 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "A Grad" tütünde açık artırma başlangıç fiyatları Karadeniz ve Marmara bölgeleri için 16,76 lira, Ege Bölgesi için 16,43 lira, Doğu Anadolu Bölgesi için 14,92 lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de 14,25 lira olarak kararlaştırıldı.