20.08.2019 - 08:47| AA
2018 ürünü tütünde açık artırma başlangıç fiyatları belli oldu
Geçen yıl sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünlerle sözleşme yapılmasına rağmen fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas oluşturacak açık artırma başlangıç fiyatları, bölgeler ve neviler itibarıyla belli oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2018 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "A Grad" tütünde açık artırma başlangıç fiyatları Karadeniz ve Marmara bölgeleri için 16,76 lira, Ege Bölgesi için 16,43 lira, Doğu Anadolu Bölgesi için 14,92 lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de 14,25 lira olarak kararlaştırıldı.
E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.