2019 emekli maaşı hesaplama! Ne kadar emekli maaşı alırım?

Ne kadar emekli maaşı alırım sorusu emeklilik için gün sayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Uzun süren çalışma hayatının ardından emeklilik hayali kuran binlerce çalışan emeklilik hayatında ekonomik anlamdan sıkıntı yaşamak istemiyor. Bunun için ödenen prim tutarı ne kadar yüksek tutulursa alınacak olan emekli maaşı tutarı da o denli artıyor. Peki emekli maaşı nasıl hesaplanır?

2019 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşı hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. SGK üzerinde açılan sayfaya TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nüfusa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihini gün ay ve yıl olacak şekilde girildiğinde hesaplama yapılabiliyor.

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