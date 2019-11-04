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    HaberlerEkonomi2019 emekli maaşı hesaplama! Ne kadar emekli maaşı alırım?
    04.11.2019 - 10:09 |

    2019 emekli maaşı hesaplama! Ne kadar emekli maaşı alırım?

    Emeklilik için gün sayan vatandaşlar emeklilik maaşı hesaplamalarına başladı. Uzun yıllar süren çalışma hayatının ardından emeklilik hayatında ekonomik anlamada bir sıkıntı yaşamadan hayatını sürdürmek isteyen vatandaşlar emekli maaşı hesaplama işleminin nasıl yapıldığı sorusuna yanıt arıyor. Peki emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

    2019 emekli maaşı hesaplama! Ne kadar emekli maaşı alırım?

    Ne kadar emekli maaşı alırım sorusu emeklilik için gün sayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Uzun süren çalışma hayatının ardından emeklilik hayali kuran binlerce çalışan emeklilik hayatında ekonomik anlamdan sıkıntı yaşamak istemiyor. Bunun için ödenen prim tutarı ne kadar yüksek tutulursa alınacak olan emekli maaşı tutarı da o denli artıyor. Peki emekli maaşı nasıl hesaplanır?

    2019 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Emekli maaşı hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. SGK üzerinde açılan sayfaya TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nüfusa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihini gün ay ve yıl olacak şekilde girildiğinde hesaplama yapılabiliyor.

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    Çekiçli banka soygunu girişimi kameradaAdana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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